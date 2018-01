Kita-Plätze für alle, das ist das Ziel. Die Realität sieht noch anders aus. (Björn Hake)

Mit Kita-Gutscheinen aus der Betreuungskrise? Seit Jahren wird in Bremen diskutiert, ob ein Systemwechsel bei der Finanzierung der Kindertagesbetreuung die Situation für Eltern und Kinder verbessern würde – konkrete Schritte, die diesen Wechsel in die Wege leiten, blieben bisher aus. „So langsam sollten wir uns entscheiden, was wir wollen“, brachte es Matthias Güldner, bildungspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion bei der Debatte in der Stadtbürgerschaft am Dienstag auf den Punkt. Die rot-grüne Regierungskoalition hatte im Vorfeld eine Große Anfrage in die Stadtbürgerschaft eingebracht, und auch die Fraktionen der CDU und FDP hatten einen Dringlichkeitsantrag zum Thema nachgeschoben.

Konkret geht es bei der Diskussion darum, wie Bremen seine Kinderbetreuung in den kommenden Jahren möglichst effizient planen und finanzieren soll. Aktuell setzt die Stadt noch auf das sogenannte Zuwendungssystem. Die Sozialbehörde steuert auf der Basis verschiedener Kriterien und verabredeter Schwerpunkte zentral das Platzangebot in den Stadtteilen. Der städtische Betrieb Kita Bremen und die freien Träger geben Interessensbekundungen ab, wo sie wie viele Plätze bereithalten können. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spiele dabei ebenso eine Rolle wie die Berücksichtigung sozialer Lagen.

Anstatt den Bedarf wie in Bremen zentral zu ermitteln und dann eine bestimmte Anzahl Kita-Plätze anzubieten, richten Hamburg und Berlin das Angebot an der Nachfrage aus. Bei dem Modell bekommen Eltern auf Antrag bei der Behörde Gutscheine. Diese geben sie in der Kita oder Krippe ihrer Wahl ab. Die Einrichtung wiederum rechnet mit der Behörde auf Basis des Gutscheins ab.

Linke befürchten Begünstigung wohlhabender Stadtteile

Die CDU und FDP zeigten sich beide überzeugt von dem Modell der anderen beiden Stadtstaaten. Bremen verprelle zurzeit Investoren und vertreibe gerade die Mittelschicht in den Speckgürtel, sagte Sandra Ahrens (CDU). Durch die entgeltbasierte Lösung erreiche man eine höhere Flexibilität und schaffe neue Marktanreize. Ähnlich sieht das Julie Kohlrausch von der FDP-Fraktion. „Dadurch würde mit Sicherheit eine größere Vielfalt innerhalb der Kindergartenlandschaft entstehen“, sagte sie. Etwas verhaltener zeigten sich die SPD-und Grünen-Fraktion, wenngleich auch sie das Gutschein-Modell als eine Alternative für Bremen in Betracht ziehen. Wichtig sei bei einem möglichen Wechsel, dass Bremen auch weiterhin als Stadt eingreifen könne, um den Trägern gewisse Vorgaben zu machen, so Güldner. Einzig die Linken befürchten, dass das Gutschein-Modell den Kita-Ausbau vor allem in wohlhabenden Stadtteilen fördert und befristete Arbeitsverhältnisse begünstige.

Aus der Antwort des Senats ging hervor, dass ein solcher Systemwechsel mindestens drei Jahre Zeit in Anspruch nehmen würde und personelle Ressourcen beanspruche – für einige Abgeordnete ein Unsicherheitsfaktor. Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) gab zudem zu bedenken, dass mit dieser Finanzierung noch lange nicht alle Probleme gelöst wären. Auch die anderen Bundesländer hätten etwa mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Dem Thema soll sich nun die Bildungsdeputation widmen.