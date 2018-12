Unsere Frage des Tages beschäftigt sich mit dem Sparen von Wasser. (Patrick Pleul/dpa)

Die langanhaltende Hitze in diesem Sommer und bis in den Herbst hinein hat weitreichende Folgen: Dürre und Hitze haben etwa für Ernteausfälle bei Landwirten gesorgt, der Schiffsverkehr war in Teilen der Republik wegen der niedrigen Wasserstände beeinträchtigt. Die Weser führt auch jetzt noch viel weniger Wasser als sonst zu dieser Jahreszeit üblich. Statt 200 Kubikmeter Wasser pro Sekunde fließen derzeit 80 Kubikmeter Wasser in Richtung der Turbinen des Bremer Weserwehr-Kraftwerks. Das bedeutet: Das Kraftwerk produziert deutlich weniger Energie. Wie sind Sie mit dem Folgen der Dürre umgegangen. Die Frage des Tages lautet: Haben Sie in der Dürreperiode Wasser gespart?