Die sanierungsbedürftige Stephanibrücke (Foto) in Bremen sorgte bereits für Ärger, nun geht es um die Lesumbrücke der A27 in Bremen-Nord. (Christian Walter)

Ab Mitte Dezember muss die Autobahnbrücke auf der A27 über die Lesum saniert werden. Sie ist marode. Für Bremen-Nord könnte das starke Verkehrsbehinderungen zur Folge haben.

Die Lesumbrücke ist allerdings nicht das erste Bauwerk, das in diesem Jahr in Bremen repariert werden musste. Und in Zukunft werden weitere folgen. Es stellt sich die Frage: Haben Sie Verständnis für die Sanierung der Brücken?

