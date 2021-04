In der JVA Bremen ist ein Beamter von einem Häftling angegriffen worden. (China Hopson)

In der Justizvollzugsanstalt Bremen (JVA) ist es am Mittwoch zu einem Angriff auf einen Beamten gekommen. Nach Angaben der Senatorin für Justiz und Verfassung griff der 39-jährige Inhaftierte den Beamten unvermittelt von hinten mit einem Schmiermesser an und stach ihm dabei in den Hals. Der Beamte sei dabei nicht lebensbedrohlich verletzt worden, heißt es in einer Mitteilung, er werde aber aufgrund der stark blutenden Wunde derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Der Angreifer konnte unter Kontrolle gebracht werden. Das Motiv für den Angriff ist unklar.

Justizsenatorin Claudia Schilling bedauert den Vorfall und betont, dass derartige Attacken selten seien, aber der Angriff deutlich mache, welchen potentiellen Gefahren Justizvollzugsbeamte trotz der guten Sicherheitskonzepte der JVA in ihrem Arbeitsalltag ausgesetzt seien.