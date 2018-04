Daniel Wirtz (vorne) mit seinen Musikern Pascal Kravetz (h.v.l.), Christoph "Fifa" Liening, Kai Stuffel und Alex Henke. (Frank Thomas Koch)

Mikrophone, Instrumente, Verstärker, Effekt-Pedalboards und jede Menge Kabel stehen und liegen auf dem Boden. In den Lücken dazwischen stehen fünf Musiker bei ihrem Härtetest für die Livepremiere – ein Probelauf für die anstehende Deutschland-Tour. Der Solokünstler Daniel Wirtz hat sich mit Künstlerkollegen für eine Woche in den Harbor-Inn-Studios in Bremen eingeschlossen, um das Programm für die anstehenden Konzerte einzustudieren. „Hier machen wir uns Gedanken über jede Frequenz, jeden Ton, jedes Kabel“, sagt der 42-jährige Wirtz. „Wir stellen alles so ein, wie es auf der Bühne klingen soll.“ Am Sonntag, 15. April, spielt er im Bremer Aladin das zweite Konzert der Tour, Start ist in Münster am 13. April.

Zwischen Industriehäfen und Werfthafen, hinter dem Einkaufscenter Waterfront in einem alten Gebäude, in dem früher einmal die Lehrwerkstatt der AG „Weser“ untergebracht war, haben sich die Künstler um den deutschen Sänger und Songwriter eingerichtet. Vier oder fünf Gitarren pro Gitarrist, Schlagzeug, Keyboard, Bässe – jede Menge Equipment schleppten die Herren in die Räume der Harbor-Inn-Studios. Der in Frankfurt lebende Wirtz ist bekannt als ehemaliger Sänger der Band Sub7even oder durch Auftritte in der zweiten Staffel der Fernsehsendung „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“. Mittlerweile ist er als Solokünstler unterwegs und hat im vergangenen November seine fünfte Platte mit dem Titel „Die fünfte Dimension“ veröffentlicht. Die Songs hat Wirtz mit seinem Partner und Produzenten Matthias Hoffmann geschrieben und aufgenommen. Jetzt wird das Album das erste Mal live präsentiert, wofür sich Wirtz Berufsmusiker mit ins Team geholt hat. Es sind alles Altbekannte, mit denen er schon länger zusammenarbeitet. Mit seinem Partner Hoffmann hat er zwar auch ein kleines Tonstudio in Offenbach, das sei für die Proben mit Band aber zu klein. Also hat der Songwriter alle Mitstreiter im Bremer Hafengebiet zusammen getrommelt.

Im Proberaum wird nun jeder einzelne Song durchgegangen, am Zusammenspiel und der Struktur der Stücke gefeilt und die Songliste für die Auftritte festgelegt. Direkt neben Wirtz steht Multiinstrumentalist Pascal Kravetz. Der Hamburger spielte unter anderem in der Band von Peter Maffay Keyboards, Orgel, Akkordeon und Gitarre. Außerdem stand er für Künstler wie Udo Lindenberg, Selig, Robert Palmer, Bruce Springsteen oder Joe Cocker auf der Bühne. Ebenfalls aus Hamburg kommt Bassist Alex Henke, der wie der zweite Gitarrist Kai Stuffel aus Twistringen einen kurzen Anreiseweg hatte. Etwas länger auf der Autobahn war Schlagzeuger Christoph Liening, der wie Wirtz aus Frankfurt stammt.

In das Studio in der Hansestadt zog es Wirtz durch langjährige Wegbegleiter: die beiden gebürtigen Bremer Tonmann Tjardo de Vries sowie Mischer und Studio Mitinhaber Timo Hollmann. Wirtz und Hollmann arbeiten seit 2000 zusammen, damals noch für die Band Sub7even. Wirtz mag Bremen und erinnert sich an durchzechte Nächte im Bermuda-Dreieck im Viertel, an Konzerte im Tower Musikclub oder Aladin und an „jede Menge Spaß mit den Typen hier“. Zudem komme ja fast die Hälfte seiner Band aus Norddeutschland.

Beste Rahmenbedingungen, um die Abläufe detailliert für die Tour einzustellen. „Jeder muss hier erst einmal für sich seinen Sound finden“, erklärt Wirtz. Die Musiker spielen mit kleinen In-Ear-Kopfhörern, die tief im Ohr sitzen, den Lärm von außen gut dämpfen und jeweils einen angepassten Sound ausspielen. Das muss für jeden individuell eingestellt werden, weil es das Signal ist, das die Musiker dann jeden Abend auf den Ohren haben. Gleichzeitig müssen aber auch die Signale für die Tontechniker eingestellt werden. „Es muss für jeden Song ein homogenes Ding sein“, so Wirtz. Es sei ein Eintauchen in einen eigenen Mikrokosmos. Warum das so wichtig ist? Weil alles stimmen müsse, wenn die Musik über eine große Anlage laufe. „Sonst klingt es wie die Hölle oder bläst dich weg, weil der Sound zu laut ist“, so der 42-Jährige.

Die Woche ist streng durchgetaktet: Soundabstimmungen, Volume-Level-Einstellungen, Feintuning am Sound oder Frickelarbeit am Mischpult. Sportler nennen es Trainingslager, Musiker eben Tourvorbereitung. Das sei richtig harte Arbeit und man müsse sich stark konzentrieren. Dieses Rock‘n‘Roll-Image mit fünf Bier am Morgen und Schnaps am Nachmittag gebe es nicht mehr. „Das ging vielleicht früher, als wir noch jünger waren“, sagt Wirtz. Jetzt würden einen die fünf Bier zu schaffen machen. „Das hinterlässt schon Spuren im Alter." Auf die drei Wochen Tour, dann mehr oder weniger „eingeschlossen“ im Nightliner, freuen sich laut Wirtz alle. „Das ist wie eine Klassenfahrt mit guten Freunden.“