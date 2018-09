Der Entwurf für das Sparkassen-Areal am Brill hatte für reichlich Wirbel gesorgt. (Frank Thomas Koch)

Der Investor auf dem Sparkassen-Areal am Bremer Brill will dort deutlich mehr Bauvolumen schaffen als bisher angekündigt. Ein entsprechender Bericht von „buten un binnen“ ist am Dienstag auf Anfrage des WESER-KURIER von mehreren Quellen bestätigt worden. Ursprünglich sollten die geplanten Neubauten eine Bruttogeschossfläche von 47.000 Quadratmetern umfassen, jetzt wird von der israelischen Schapira-Gruppe offenbar daran gedacht, diese Fläche annähernd zu verdoppeln. Möglich wäre das nur mit einem Sprung in die Höhe, einzelne Gebäude müssten bis zu 40 Meter erreichen.

Sowohl das Bremer Bauressort als auch die Wirtschaftsbehörde führen nach eigenem Bekunden Gespräche mit dem Investor. Die Verhandlungen seien offen und konstruktiv. Allerdings: „Gegen eine Zunahme der Fläche hätte die Baubehörde Bedenken“, erklärt Ressortsprecher Jens Tittmann. Das Dortmunder Planungsbüro der Schapira-Gruppe war am Dienstag zu keiner Stellungnahme bereit.

Sparkasse sieht Vorgang entspannt

Dass der Investor seine Absichten so grundlegend revidiert, ist eine Überraschung. Anfang des Jahres gab es einen städtebaulichen Wettbewerb zu dem Großprojekt mit einem Investitionsvolumen von mindestens 250 Millionen Euro. Gewonnen hat Robertneun, ein Architekturbüro aus Berlin. Auf Grundlage der Entwürfe, die noch keine ausdifferenzierte Architektur zeigen, sondern nur die Umrisse der Gebäude, ihr Volumen und die Wege und Plätze auf dem Gelände, sollte weitergearbeitet werden. Vorgabe war, das historische Sparkassengebäude mit seinen Kassenhallen zu erhalten. Der Entwurf sah zwei markante Hochpunkte vor. Nach den neuen Wünschen der Schapira-Gruppe würden diese beiden Häuser weitaus stärker aus dem Ensemble herausragen.

Mehr zum Thema Kommentar über den Investor am Brill Unseriös Dass der Investor für das Bremer Sparkassengelände plötzlich seine Pläne umwirft und deutlich ... mehr »

Sollte es keine Einigung geben, können der Investor oder die Sparkasse aus dem Kaufvertrag wieder aussteigen. „Diese Klausel haben wir erwirkt“, sagt Sparkassen-Vorstand Jo­achim Döpp. Sein Unternehmen, das im Herbst 2020 an die Universität ziehen will, habe sich auf diese Weise die Möglichkeit offen gehalten, das Gelände am Brill an jemand anderen zu vergeben. Döpp hält das aber für unwahrscheinlich: „Die Schapira-Gruppe ist sehr erpicht darauf, das Projekt zu realisieren.“ Die Sparkasse sehe den Vorgang vollkommen entspannt. Priorität habe ohnehin der Umzug an die Universität.

++ Dieser Artikel wurde um 21.19 Uhr aktualisiert. ++