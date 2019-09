Der Allerhafen (rechts) in Hemelingen könnte sich langfristig verändern. Der Beirat wünscht sich eine gemischte Nutzung. (Klama)

Die Forderung des Beirats Hemelingen an den Bremer Senat, die Erbpachtverträge mit Betrieben rund um den Allerhafen im Stadtteil auslaufen zu lassen, stößt bei den betroffenen Unternehmen im Hemelinger Hafen auf Unverständnis, und auch die Senatorin für Häfen hält an dem Standort fest.

Mitte August hatte der Bauausschuss des Beirats einstimmig für den Beschluss gestimmt. Im Kern geht es darum, die Industrie zugunsten einer gemischten Bebauung aus Gewerbe und Wohnen zurückzudrängen und den Hemelingern Bürgern einen besseren Zugang zur Weser zu ermöglichen.

Langfristige Pläne

„Es sind sehr langfristige Pläne“, sagt Hans-Peter Hölscher (SPD), Sprecher des Ausschusses für Stadtteilentwicklung in Hemelingen. Auf 15 bis 20 Jahre Dauer mindestens schätzt er einen Umbau am Hafen. „Dann kann man auch eine Verbindung zum Könecke-Cola-Gelände herstellen.“ Er stelle sich direkt am Hafenbecken eine Mischung aus „nicht schädlichem“ Gewerbe, Ausbildungszentren oder auch Formen des Wohnens wie Hausboote vor – „aber keine Industrie". Wichtig sei, die Erbpachtverträge nicht zu verlängern. „Sonst laufen die wieder 50 oder 100 Jahre weiter.“

„Mit uns wurde vorab nicht gesprochen“, sagt B. Rainer Brings, Geschäftsführer der Renne Kies- und Sandwerk GmbH. „Der Hafen lebt von der Industrie und ich war ziemlich erschrocken“, so Brings, der auch Geschäftsführer der Thomas Beton GmbH aus Kiel ist. Erst 2015 hatte Thomas Beton das Renne-Werk übernommen.

Der Großteil der Erbpachtverträge im Allerhafen betrifft die Renne GmbH, die am Allerhafen für zwölf Flurstücke laufende Pachtverträge hat. Die ersten Verträge für kleinere Grundstücke würden allerdings schon 2025 auslaufen. Dies wären also die ersten Verträge, die nicht verlängert werden dürften, sollte der Bremer Senat den Forderungen aus Hemelingen folgen. Aus dem neu geschaffenen Ressort Häfen, Wissenschaft und Justiz von Claudia Schilling (SPD) heißt es auf Nachfrage, dass sich die Anlaufbedingungen im Hafen mit der Eröffnung der neuen Schleuse in Minden und der Verkehrsfreigabe der Mittelweser für sogenannte Großmotorgüterschiffe erheblich verbessert hätten.

„Tatsächlich ist auf der Mittelweser seither ein zunehmender Verkehr mit größeren und damit wirtschaftlicheren Schiffseinheiten als bisher zu beobachten“, sagt Sprecherin Anja Wichitill. Die Senatorin für Häfen gehe davon aus, dass sich dieser Trend zukünftig fortsetzen und damit auch die Bedeutung des Hafenbereiches in Hemelingen für die bremische Wirtschaft weiter anwachsen wird. „Für uns stellt sich vor diesem Hintergrund nicht die Frage einer alternativen Nutzung dieses Hafenareales“, heißt es weiter.

B. Rainer Brings möchte am Standort in Hemelingen festhalten. „Wir halten den Hafen für extrem wichtig, der nächste Hafen wäre erst wieder der Industriehafen.“ Er sieht in den Häfen an den östlichen und westlichen Stadtgrenzen einen echten Standortvorteil für Bremen. Auf dem Firmengelände in Hemelingen werden Kies und Sand für das Betonwerk umgeschlagen, die Rohstoffe werden per Binnenschiff angeliefert. „Wenn man den Zugang zur Weser nicht hat, müssten im Zweifelsfall die Rohstoffe per LKW durch die Stadt fahren“, gibt der Brings zu bedenken. Sein Unternehmen habe in den vergangenen Jahren außerdem einen hohen siebenstelligen Betrag in die Anlagen investiert. „Das Gelände ist voll erschlossen und wird voll genutzt“, betont der Firmenchef.

Brings weist noch auf etwas anderes hin: „Wohnen am Fluss haben wir an jeder Stadt, aber das wäre ziemlich teuer, weil man eine vernünftige Gründung braucht.“ Er halte es für wahrscheinlich, dass dann vor allem hochpreisige Wohnungen entstünden. Große Sorgen macht sich Brings allerdings nicht, dass es mittelfristig dazu kommt: „Die meisten unserer Pachtverträge laufen bis 2050.“

Selbst wenn die Stadt Pachtverträge auslaufen lassen würde: Vertraglich haben die jetzigen Pächter ein Vorkaufsrecht, wenn die Stadt die Grundstücke verkaufen möchte. Ohne einen Verkauf aber käme eine Erschließung die Stadt voraussichtlich teuer zu stehen, die dann aus dem Stadthaushalt bezahlt werden müsste.

Keine Perspektive für Wohnungen

Zuletzt hatte das Unternehmen Peper und Söhne am Allerkai mehr als 14 Millionen Euro in Hallen und in neues Bürohaus investiert. Auf Nachfrage heißt es, dass das Unternehmen davon ausgegangen sei, dass die derzeitige Nutzungsart, also Industrie und Hafen, „nachhaltig Bestand“ habe.

„Abgesehen davon fragen wir uns generell, inwieweit ein ursprünglicher Hafenstandort wie Bremen einen seiner wenigen verbliebenen Hafenstandorte so wenig überlegt zur Disposition stellen sollte“, sagt Christoph Peper, Geschäftsführer bei Peper und Söhne. Schließlich seien die im Hafen angelieferten, verarbeiteten und umgeschlagenen Rohstoffe wie etwa Beton für sämtliche Stadtentwicklungsmaßnahmen schlicht notwendig.

„Im Übrigen sind wir der Meinung, dass der von uns entwickelte moderne Gewerbepark bereits zeigt, welche zukunftsfeste Art der Nutzung bereits mit bestehendem Planungsrecht möglich ist“, erklärt Christoph Peper. Eine mögliche benachbarte Nutzung als Wohngebiet sei für die weitere Entwicklung als Bestandshalter mit perspektivisch 250 Arbeitsplätzen nicht vorstellbar.

Weitere Informationen

Der Bau des Hemelinger Hafens, der nicht der Tide unterliegt, begann 1968 als eine Reaktion auf den zunehmenden Binnenschifffahrtsverkehr auf der Weser. In den drei Hafenbecken Aller-, Werra-, und Fuldahafen werden vor allem Schüttgüter wie Sand und Kies, aber auch Schrott- und Recyclingmaterial umgeschlagen. Noch gehört außerdem Kohle für das nahe Kraftwerk der Swb, das mittelfristig stillgelegt werden wird, dazu. An den insgesamt 2600 Meter langen Kajenflächen werden rund 20 Prozent des bremischen Binnenschiffsumschlags abgewickelt.