Ein neues Team für das Hafencasino: Betriebsleiterin Janine Usanmaz (l.) hat früher in der Feuerwache gearbeitet, Rita Otten die Kneipe viele Jahre lang geführt. (Walter Gerbracht)

Die Nachbarn aus dem Restaurant Feuerwache haben das Hafencasino unter ihre Fittiche genommen. Sie können ihren Gästen versprechen, dass dort alles beim Alten bleibt. Und weil es sich in diesem Fall um eine überaus freundliche Übernahme handelt, hat Rita es sich anders überlegt. Sie wird der kleinen Kneipe am Holzhafen erhalten bleiben, die im kommenden Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiern könnte.

Wir erinnern uns: Im August dieses Jahres kündigte Rita Otten ihren Abschied nach 23 Jahren als Gastwirtin des Hafencasino an. Nach dem plötzlichen Tod von Ehemann Heiner im November des vergangenen Jahres hatte sie das Lokal monatelang alleine geleitet. Doch die Arbeit und die Verantwortung wurden auf Dauer zu viel, sie könne nicht mehr, zum Ende Oktober werde sie aufhören: So hatte sie es dem WESER-KURIER erklärt - ein Häufchen Elend, den Tränen nah. Und nun: Eine strahlende und bestens gelaunte Rita bewirtet die Gäste im Hafencasino. Nicht mehr jeden Tag, aber an zwei bis drei Tagen in der Woche. Richtig glücklich und „sehr, sehr zufrieden mit dieser Lösung“ sei sie, erzählt sie uns. „Ich hätte die Gäste vermisst“, sagt sie und gesteht, „ich hatte Angst davor, von hundert auf Null zu fahren. Was hätte ich machen sollen? Morgens Frühstücksfernsehen gucken?“

Die Lösung ergab sich, weil auch Anna-Karina Brenig ungern gelesen hatte, was nebenan vor sich ging. „Wir hätten es schade gefunden, wenn sich das Hafencasino verändert hätte“, erklärt die Geschäftsführerin des benachbarten italienischen Restaurants in der Feuerwache. „Wir wollten, dass alles so bleibt, wie es ist.“ Als Konkurrenz habe man sich gegenseitig nie betrachtet – ganz im Gegenteil, sagt die Gastronomin. „Wir sind so unterschiedlich, verschiedener geht es gar nicht.

Alles begann mit einem Kiosk. Mitte der 1950er-Jahre erhielt der Einkehrhafen – hier im Jahr 1954 – einen Anbau mit Gastraum und Sanitäranlagen. (Brandt)

Schnelle Einigung

Und je mehr Leute an diesen Standort kommen: umso besser für uns beide.“ Dass sich die Gäste seit jeher an schönen Tagen die Treppe am Holzhafen teilten – die Pizza aus der Feuerwache in der einen Hand, das Bierchen aus dem Hafencasino in der anderen: „Das hat uns nie gestört“. Nach dem Zeitungsbericht habe sie kurzerhand Kontakt mit dem Eigentümer der Immobilie aufgenommen, und man sei sich sehr schnell handelseinig geworden. Auch der Unternehmer Johann Precht, der aus Walle stammt, hatte ein Interesse an einem nahtlosen Übergang.

Übernommen wurden auch sämtliche Mitarbeiterinnen in Küche und Service, erklärt Janine Usanmaz. Die 31-jährige Restaurantfachfrau ist nun die offizielle Betriebsleiterin des Hafencasino. Die ehemalige Mitarbeiterin der Feuerwache musste nicht lange überlegen, als Brenig sie fragte, ob sie sich das vorstellen könne. „Das Hafencasino ist einmalig. So etwas findest du nirgendwo anders“, erklärt sie. „Der offene und lockere Umgangston gefällt mir, und ich glaube, ich passe hier auch gut rein. Die Kolleginnen haben mich sofort angenommen. Und auch die Stammgäste sagen: Du bist genehmigt!“ Zum Übernahmepaket gehörte auch Rita, „die hier einfach hingehört“, betont Usanmaz. „Wir würden sie nicht gehen lassen.“

Gastronomische Angebote gab es an diesem Ort schon in den frühesten Zeiten des Hafens vor mehr als hundert Jahren. In den Anfangsjahren errichtete ein plietscher Bremer namens Hillmann einen Holzkiosk vor der Zollgrenze und nannte ihn etwas großspurig “Hillmann’s Hotel”. Den Inhabern der gleichnamigen Nobelherberge am Herdentor scheint das nicht aufgefallen zu sein – oder sie sahen großzügig darüber hinweg. “Vater Hillmann” betrieb seinen kleinen Kiosk jedenfalls mindestens 25 Jahre, wie eine historische Jubiläumspostkarte im Archiv des Geschichtskontor Walle beweist.

„Opa Brandt“ im Jahr 1956 am Tresen seines Gastraums. Von 1949 bis 1962 betrieb er den Einkehrhafen, den Ursprung des heutigen Hafencasino. (Brandt)

Kneipe mit Geschichte

Die Wurzeln des heutigen Hafencasino gehen in die ersten Jahre der Nachkriegszeit zurück. Im Jahr 1949 erhielt der Findorffer Diedrich Brandt die Genehmigung für einen Neubau auf dem leer stehenden Grundstück des Hafenbauamts. Er nannte das kleine Gebäude in der Größe des heutigen Tresenraums “Einkehrhafen”, und versorgte die Hafenarbeiter tagsüber mit Frikadellen, Mettbrötchen, Eisbein in Aspik, Bier und Spirituosen. Mitte der 1950er-Jahre baute er den Gastraum und sanitäre Anlagen an – zuvor mussten die Gäste das öffentliche Pissoir aufsuchen. 1962 übergab „Opa Brandt“ die Geschäfte an seine langjährige Mitarbeiterin Lieselotte Schäfer, die das Lokal in “Lloyd-Gaststätte” unbenannte.

Diedrich Brandt starb 1988 im Alter von 90 Jahren, doch sein Sohn Rolf erinnert sich noch gut an die Einkehrhafen-Zeiten. „Für seine Gaststätte ging mein Vater auf, sie war sein Lebenselixier“, erzählt der 84-jährige, der seit vielen Jahren in der Nähe von Hamburg lebt. Die emotionale Bindung an den Ort seiner Kindheit habe er jedoch nie verloren – und für eine Jubiläumsfeier im Hafencasino käme er auf jeden Fall wieder.