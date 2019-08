Die Passagiere sitzen während der Fahrt links und rechts auf der breiten Holzleiste im Innenraum der "Lottjen". Das Börteboot misst knapp acht Meter Länge. (Helmut Stapel)

Es ist ein bisschen wie Cabriolet fahren auf dem Wasser: Wenn Oliver Seibel und seine Mitstreiter mit ihrem Boot im Fischereihafen ablegen, ist das etwas ganz Besonderes. Denn im offenen Börteboot fahren, das geht sonst nur vor Helgoland, wo die stabilen weißen Eichenboote traditionell die Tagesgäste von den Seebäderschiffen abholen.

„Lottjen“ heißt das Wassertaxi in Bremerhaven. Seit April gibt es die neue Verbindung über das Wasser zwischen den Tourismus-Zentren Schaufenster Fischereihafen und Havenwelten. Dem vorausgegangen waren jahrelange Diskussionen. Passiert war aber nichts. Der neu gegründete Verein Lottjen hat die Idee mit seinen inzwischen 15 Mitgliedern nun einfach umgesetzt. Der Gedanke, das Boot als Wassertaxi einzusetzen, kam im Herbst vergangenen Jahres – und die Nachfrage ist groß.

„Ich habe das Boot 2016 von einem Helgoländer gekauft und seitdem haben wir es mit mehreren Leuten restauriert“, sagt Seibel auf dem Weg in die Fischereihafen-Doppelschleuse. Das ist neben der Sportbootschleuse an den Havenwelten die zweite Schleuse, die mit dem Boot passiert werden muss. Warum ausgerechnet ein Börteboot? „Weil es Spaß macht“, sagt Seibel.

Seibels Familie stammt von Helgoland und ist irgendwann aufs Festland gezogen. Er selbst hat als Kind und Jugendlicher viel Zeit auf dem Roten Felsen beim Großvater verbracht – und dabei alles über das Bauen von Börtebooten gelernt. „Wir haben rund zweieinhalb Jahre Zeit und an die 2000 Arbeitsstunden in die fast 60 Jahre alte „Lottjen“ gesteckt. Alle Spanten raus, neue Eichenbauteile, alles selbst gebogen“, sagt der Verwaltungsangestellte.

Das gut 7,70 Meter lange und 2,80 Meter breite Ergebnis zieht die Blicke auf sich. Das Börteboot liegt in der Schleusenkammer zwischen Segelbooten und Motoryachten. Mit dabei: Kathrin Lepke aus Kassel, die mit ihrem Mann und den beiden Söhnen in Bremerhaven zu Besuch ist. „Das ist unsere erste Schleusung“, sagt sie.

Das Außentor der Fischereihafen-Doppelschleuse schiebt sich zur Seite. Der Blick auf den Geestevorhafen wird frei. Adrian Welscher wirft den Motor des Börtebootes an und greift das Holz der Pinne am Heck etwas fester. „So, geht los. Wetter ist gut. Seegang auch. Trotzdem draußen auf der Weser nicht im Boot rumturnen“, sagt der Maschinenbau-Student. Die zehn Passagiere sitzen links und rechts auf der breiten Holzleiste im Innenraum und nicken.

„Lottjen“ nimmt Fahrt auf. Gleich hinter der Schleuse fährt den Fahrgästen eine frische Seebrise durchs Gesicht. Zwei Möwen segeln flach über das Boot. Maritimer geht es fast nicht, nur der Backsteinleuchtturm mit der roten Haube am Ende der Geestemole setzt noch einen oben drauf: Showtime für Fotoapparate und Selfies. An Bord der „Lottjen“ ist alles „open air“, das heißt, es sind keine Bordwände oder Bullaugen im Weg.

„Lottjen“ zerteilt die erste leichte Welle auf der Weser mit der Gelassenheit eines massiven Eichenbootes. Die rot-weißen Ausleger der Kräne am Containerterminal rücken näher, kurz davor liegen gleich vier Kreuzfahrtschiffe an der Kaje. „Toll, was?“, sagt Seibel. Er kommt am Wochenende extra aus Hannover, um das Börteboot zusammen mit seinen Vereinskollegen zu fahren. „Perfekte Entspannung“, sagt er. Die Skyline von Bremerhaven und das Weserstrandbad ziehen vorbei.

Über das Handfunkgerät kündigt Student Welscher das Börteboot für die Schleuse am großen Loschen-Leuchtturm in den Havenwelten an. „Die Kammer ist schon voll“, heißt es als Antwort aus dem Lautsprecher. „Macht nichts – wir drehen noch eine Runde am Schlepperhafen vorbei“, ruft Oliver Seibel den Fahrgästen zu. Wilfried Schütte aus Bremen freut's. Schütte ist Segler, hat sein Holzsegelboot in diesem Jahr aber nicht im Wasser und ist extra aus Bremen für die Fahrt mit dem Börteboot nach Bremerhaven gekommen. „Ist einfach herrlich“, sagt er.

Gut eine halbe Stunde nach dem Start am Schaufenster Fischereihafen geht es dann durch die Sportbootschleuse vorbei am Loschen-Leuchtturm in den Neuen Hafen hinein. Rechts das Klimahaus, der Anleger beim Auswandererhaus, gegenüber der Zoo am Meer, das Deutsche Schifffahrtsmuseum – die Auswahl der Attraktionen für die Fahrgäste ist groß. Anne Meyer ist mit ihrem Mann Michael vor gut vier Jahren aus dem Saarland nach Bremerhaven gezogen. Die Fahrt mit dem Börteboot über die Weser war für sie Premiere: „Das hat hier wirklich gefehlt.“

Am Anleger warten schon die nächsten Passagiere, die in den Fischereihafen wollen. Direkt zurück geht es sonst auch mit der neuen Busverbindung, dem Hafenliner. „Man immer rein hier“, ruft Seibel den Wartenden zu und bereitet das Tau für „Lottjen“ zum Festmachen vor. Wo kommt eigentlich der Name her? Seibel: „Mein Helgoländer Urgroßvater hieß so. Bedeutet: der Glückliche.“

Zur Sache

Das Hafentaxi „Lottjen“

Das Boot fährt immer sonnabends und sonntags zwischen 11 und 17 Uhr zwischen dem Schaufenster Fischereihafen und Havenwelten. Die Kosten für eine Fahrt liegen bei 7,50 Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder. Bezahlt wird am Ende der Fahrt an Bord in bar. Das Börteboot ist auch für private Fahrten buchbar. Weitere Informationen gibt es unter www.lottjen.com.