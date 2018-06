Am Hefentunnel wird seit 2013 gebaut. Mitte 2020 soll er fertig sein – ein halbes Jahr später als geplant. (DPA)

Zwei nicht so gute Nachrichten von Bremerhavens größter Baustelle: Der Hafentunnel braucht mehr Geld und mehr Zeit. Da sind zum einen Baukosten in Höhe von 21,8 Millionen Euro, die im bisherigen Plan noch nicht berücksichtigt worden waren. Bislang war man von Baukosten von knapp 180 Millionen ausgegangen, nun werden es voraussichtlich rund 201 Millionen Euro. Durch die gestiegenen Baukosten verteuern sich auch die Planungskosten von bisher 29,2 Millionen Euro um bis zu 8,6 Millionen Euro auf insgesamt rund 37,8 Millionen Euro. Die Zahlen gehen aus einer Senatsvorlage hervor. Das Geld, das im Haushalt 2020 eingeplant werden muss, hat der Senat bereits bewilligt.

Was ist der Grund für die erneute Kostensteigerung? Ganz grundsätzlich gesagt die menschliche Unfähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Die Preise für zum Beispiel Baumaterial sind gestiegen, auch die Bedingungen in der Baubranche haben sich seit den Planungen verändert. Der Faktor "Bauwerke" ist in der Kostenaufstellung dann auch der mit der größten Steigerung: plus 14,5 Prozent.

Thorsten Gens, Bereichsleiter Infrastruktur der für die Projektleitung zuständigen Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung (BIS), sagt: "Wenn man 2012 oder 2014 Planungen bepreist, wäre man ein Hellseher, wenn man am Ende alles zu 100 Prozent trifft. Es liegt an vielen Kleinigkeiten, es gibt keine exorbitante Kostensteigerung an bestimmten Stellen. Das soll natürlich nicht vorkommen, es ist ärgerlich um jeden Euro, den man zusätzlich ausgeben muss. Es ist aber nicht überraschend."

Anders als zum Beispiel bei privaten Vorhaben, bei denen der Bauherr finanzielle Puffer von vorneherein ins Budget aufnehmen kann, darf das die öffentliche Hand nicht. "Die Landeshaushaltsordnung lässt einen Posten ,unvorhergesehene Kosten' nicht mehr zu, weil jede Ausgabe begründet werden muss", sagt Gens. Der Bund, der mit 120 Millionen Euro am Hafentunnel beteiligt ist, beurteile Kostensteigerungen von unter 20 Prozent bei öffentlichen Projekten als "sehr gut" – in Bremerhaven liegt die Steigerung im Moment bei 12,2 Prozent.

Zeitlich ist absehbar, dass der Tunnel, mit dem der Überseehafen und seine Gewerbegebiete an die A 27 angebunden und die Innenstadt entlastet werden sollen, nicht wie geplant Anfang 2020 eröffnet werden kann, sondern erst rund sechs Monate später. Gens begründet die Verzögerung unter anderem mit der offenen Bauweise der Tunnel-Baugrube, in die das Bauwerk später eingesetzt wird. Dort liegt die ausführende Arge im Moment hinter ihrem Zeitplan. Finanzielle Auswirkungen hat dies laut Gent für das Land Bremen (trägt 80 Prozent der Kosten) beziehungsweise die Stadt Bremerhaven (20 Prozent) nicht.

Der Bau des Hafentunnels hat 2013 begonnen. Damals mussten die Kosten nach der Ausschreibung im Jahr 2014 von 137 Millionen Euro auf 179,7 Millionen Euro korrigiert werden. Ursprünglich sollte die Strecke noch 2019 freigegeben werden, unter anderem eine Klage von Anwohnern trug mit zu den Verzögerungen bei.