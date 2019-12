Vorm Landgericht in Bremen ist ein 27-Jähriger wegen einer Messerattacke zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. (CARMEN JASPERSEN)

Der 27-Jährige hat mehrfach zugestochen. Seinem jugendlichen Opfer in einer Straßenbahn mit einem Messer Wunden an Hals und Stirn zugefügt. Daran gab es für das Gericht keinen Zweifel. Wohl aber daran, dass die Tat einen rassistischen und/oder islamfeindlichen Hintergrund hatte. Vor der Attacke soll sich der Angeklagte abwertend über Muslime und den Fastenmonat Ramadan geäußert haben, hieß es in der Anklage. Doch hierfür habe sich kein Nachweis erbringen lassen, erklärte der Vorsitzende Richter.

Letztlich sei das Motiv des Angeklagten völlig im Dunkeln geblieben. Ins Gefängnis muss der Mann trotzdem: Zwei Jahre und neun Monate lautete am Mittwoch das Urteil vor dem Landgericht. Der Tatverlauf in diesem Fall war bestens dokumentiert. Es gab Aussagen des Angeklagten gegenüber der Polizei, die Angaben seines Opfers und weiterer Zeugen, vor allem aber auch eine Videoaufnahme aus der Straßenbahn.

Letztere jedoch ohne Ton, sodass auch sie nichts zur Klärung der Frage nach dem Warum der Tat beitragen konnte. Am 31. Mai dieses Jahres, dem Geburtstag des Angeklagten, ging der 27-Jährige gegen 23.45 Uhr in der Linie 1 auf Höhe der Dietrich-Bonhoeffer-Straße unvermittelt und ohne erkennbaren Grund mit einem Klappmesser auf sein Opfer los. Ein 16-jähriger Moslem, der zusammen mit einem gleichaltrigen Freund auf dem Heimweg aus einer Moschee war.

Mit einer weit ausholenden Bewegung stieß der Angeklagte dem vor ihm sitzenden Jugendlichen das Messer in den Hals, fügte diesem eine stark blutende Wunde zu, beschrieb der Vorsitzende Richter die Tat. Der Jugendliche hielt schützend seinen Arm über den Kopf, trotzdem traf ihn das Messer noch einmal an der Stirn. Es blieb bei oberflächlichen Verletzungen, doch dies sei reines Glück gewesen, betonte der Richter. „Sie hatten sich nicht unter Kontrolle. Die Folgen Ihrer Tat waren letztlich nur Zufall.“

Man stehe einigermaßen fassungslos vor den Videoaufnahmen aus der Straßenbahn, sagte der Vorsitzende Richter. Zumal der 27-Jährige sich zuvor völlig normal mit den beiden Jugendlichen unterhalten habe. Ein „friedlich-freundlich-fröhliches Gespräch“ soll es gewesen sein. Über den Ramadan, das Fasten und den Konsum von Alkohol und Cannabis. Und eigentlich sei man sich doch einig gewesen, dass dies jeder so halten könne, wie er wolle. Doch dann zog der Angeklagte sein Messer aus dem Rucksack.

Nicht auszuschließen war nach Auffassung des Gerichts, dass der 27-Jährige etwas falsch verstanden hat. Denn der habe Hörprobleme gehabt, damals aber noch kein Hörgerät. Doch geklärt werden konnte auch dies vor Gericht nicht. Der Angeklagte selbst sagte im gesamten Prozess kein einziges Wort.

2,65 Promille zur Tatzeit

Einen Erklärungsansatz bietet die Lebensgeschichte des Mannes: Seit dem 14. Lebensjahr hat er fast täglich Cannabis konsumiert. Am Tattag hatte er eine Ecstasy-Pille eingeworfen. Hinzu kam der Alkohol. An diesem Tag eine Flasche Wodka, selbst in der Straßenbahn nahm er noch mehrfach einen Schluck aus der Flasche. Auf mindestens 2,65 Promille schätzte ein Gutachter die Alkoholisierung des Angeklagten während der Tat.

Trotzdem ging das Gericht „nur“ von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit des Mannes aus und nicht von einer Schuldunfähigkeit wegen eines Vollrausches. Nach der Tat hatte der Angeklagte noch durchaus zielgerichtet gehandelt. So ließ er unter anderem nach seiner Flucht aus der Straßenbahn das Messer verschwinden. Später führte er dann aber die Polizei zu dem Versteck.

Sein Opfer, der 16-jährige Jugendliche, wurde mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht. Zwar konnte er dieses nach vier Stunden wieder verlassen. War anschließend aber zwei Wochen nicht in der Lage, zur Schule zu gehen, und befindet sich auch heute noch in psychologischer Behandlung.

Verurteilt wurde der Angeklagte am Mittwoch nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch noch wegen Drogenhandels. Bei der Durchsuchung der Wohnung seiner Mutter, bei der 27-Jährige lebt, wurden zehn Beutel Cannabis gefunden. Und passend dazu auch gleich noch eine Liste seiner Kunden. Die Richter gingen davon aus, dass er Drogen verkaufte, um seine eigene Sucht zu finanzieren.

Auch wenn er zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt wurde, muss der 27-Jährige nicht sofort ins Gefängnis. Das Gericht ordnete seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Der Mann habe eine „gewisse Bereitschaft zu einer Therapie“ gezeigt, es bestünden „hinreichend konkrete Erfolgsaussichten“ für deren Erfolg.