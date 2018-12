Bremer Landgericht

Haftstrafen für falsche Polizisten

Am Dienstag ist am Landgericht Bremen das Urteil gegen zwei Angeklagte gesprochen worden. Den beiden Beschuldigten wurde vorgeworfen, sich in vier Fällen als Polizisten ausgegeben zu haben.