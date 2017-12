Unbekannte sind in einen Verkaufsstand auf dem Bremer Weihnachtsmarkt eingebrochen und haben ein Hakenkreuz in die Fassade geritzt (Archivbild). (Marina Köglin)

Unbekannte sind in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember in einen Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt eingebrochen. Die Täter ritzten ein Hakenkreuz in die Fassade einer Bude im Bereich des Unser Lieben Frauen Kirchhofs. Das teilte die Polizei Bremen auf Nachfrage mit. Die Hintergründe sind noch unklar. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen übernommen.

Es sei ein normaler Arbeitsschritt, dass der Staatsschutz in solchen Fällen eingeschaltet werde, sagte Polizeisprecherin Jana Schmidt, die keine weiteren Auskünfte wegen der laufenden Ermittlungen geben konnte. Rückblickend sind der Weihnachtsmarkt und der Schlachte-Zauber aus polizeilicher Sicht überwiegend ruhig und friedlich verlaufen. Nur zu Beginn habe es vermehrt Taschendiebstähle gegeben, so die Polizei.

Davor sei dann auch gewarnt worden. Am 2. Dezember kam es zu einem Unfall in einem überdachten Kinderkarussell auf dem Domshof. Ein Kind stürzte auf den drehbaren Untersatz, wurde mehrere Meter mitgeschleift und zog sich eine Platzwunde zu. Ansonsten habe es keine außergewöhnlichen Vorfälle gegeben, hieß es. Zu den eingesetzten Kräften will die Polizei aus taktischen Gründen keine konkreten Angaben machen. Es seien grundsätzlich mehrere uniformierte Doppelfußstreifen im Einsatz gewesen.