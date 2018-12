Polizei sucht Zeugen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hakenkreuze an Bürogebäude in Bremen

Die Polizei in Bremen sucht nach Zeugen, die Hinweise auf einen oder mehreren Täter geben können, die in der Wachtstraße hakenkreuzartige Symbole an ein Eingangsschild geschmiert haben.