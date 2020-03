Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt wegen Farbschmierereien in einem Kleingartengebiet in der Vahr. (Symbolbild) (dpa)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende Gehwegplatten und einen Informationskasten in einem Kleingartengebiet an der Tannenbergstraße in der Vahr mit Farbe besprüht.

Mitglieder des Gartenvereins bemerkten die Schmierereien, darunter Hakenkreuze, am Sonntagnachmittag, teilt die Polizei mit. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat Ermittlungen aufgenommen.

Durch die Mitglieder des Vereins kann der Zeitraum, in dem die Schmierereien erfolgten, auf Sonnabend, 21. März, 18 Uhr, bis Sonntag, 22. März, 14 Uhr, eingegrenzt werden, heißt es im Bericht der Polizei weiter.

Die Beamten suchen Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362-3888 entgegen.