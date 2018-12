Am Montag wurde der Polizei ein aufgeschmiertes Hakenkreuz und eine antisemitische Parole an der Schaufensterscheibe eines leerstehenden Gebäudes gemeldet. Nun sucht die Polizei Zeugen, wie sie am Dienstag mitteilte.

Die Polizisten stellten an dem Haus, in dem bis vor einem halben Jahr eine Bankfiliale ansässig war, ein Hakenkreuz und den Schriftzug "Kauft nicht dei Juden" fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0421) 362 3888 zu melden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. (jfj/haf)