Die Feuerwehr Bremen bekam den Brand schnell in den Griff. (privat)

In Bremen-Findorff ist eine etwa 10x15 Meter große Halle in Brand geraten. Als die Feuerwehr am Montagabend auf dem Gelände eines Sägewerkes in der Innsbrucker Straße eintraf, brannte es in voller Ausdehnung.

Mit einer Drehleiter und mehreren Rohren konnte das Feuer aber schnell eingedämmt werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Personen wurden dabei nicht verletzt. Im Einsatz waren etwa 50 Feuerwehrleute.

Die Polizei Bremen hat das Gebiet weiträumig abgesperrt. Aktuell laufen noch die Nachlöscharbeiten.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.