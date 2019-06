Sie sind schon gut einen Monat alt, aber der Öffentlichkeit haben sich die sechs Mini-Füchse im Zoo am Meer in Bremerhaven erst jetzt gezeigt. Neugierig lugten die Kleinen aus dem Bau und erkundeten ihre Umwelt. (Zoo Am Meer Bremerhaven)

Neugierig lugten die Kleinen aus dem Bau und erkundeten ihre Umwelt. Es ist laut Direktorin Heike Kück der erste Nachwuchs seit 2007. Die Farbe des Fells der kleinen Racker ist noch dunkel, da sie mit dieser Tarnfarbe in ihrem Lebensraum, der arktischen Tundra, bestens geschützt sind. Erst mit dem nächsten Winterfell wechseln sie ihre Farbe.

Mutter Polly aus dem Wildpark Lüneburger Heide und Vater Milan aus dem Opel-Zoo Kronberg sorgen sich um den großen Wurf. „Neben der Wurfbox haben sich die Eltern noch selber verschiedene Bauten gegraben“, erklärt Kück. Deshalb müsse muss man immer genau schauen, aus welchem Loch plötzlich ein schwarzes Köpfchen schaue. Drohe Gefahr, schleppe die Fähe, so der Name für einen weiblichen Fuchs, sofort die Jungtiere in einen anderen Bau.