Till Wijnen (links) und Tobias Oßmer vom Römer. (Christina Kuhaupt)

Wie ich das Römer aufgemacht habe? Es ist einfach so passiert. Im April 2017 war der Laden zu haben und da habe ich gedacht: Warum nicht? Einige Tage später habe ich das Römer gekauft. Das war sehr spontan. Vorher habe ich nicht wirklich über einen eigenen Club nachgedacht. Ich betreibe ja schon zwei Läden in Bremen. Aber ich bin im Viertel aufgewachsen und war selbst oft im Römer. Über die Jahre ist es ein Teil von meinem Leben geworden. Bestimmt hat das eine Rolle gespielt.

Ich habe mich also Hals über Kopf in den Laden gestürzt, aber dann zum Glück die richtigen Leute getroffen, die das Römer seit dem ersten Tag mit mir stemmen. Tobias Oßmer hat mit mir schon im Lu gearbeitet. Heute ist er mein Barchef. Der Vorbesitzer des Clubs hat mir Sebastian Syeren ans Herz gelegt, der schon viele, beliebte Partys organisiert hat. Heute bucht Sebastian die Künstler und kümmert sich um die Events. Für die Öffentlichkeitsarbeit ist Simon Dorten dazugekommen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Konstellation.

Ein Laden für junge Leute

Wie wir uns den Club vorgestellt haben? Das ist immer schwer in Worte zu fassen. Es ist eher ein Gefühl. Wir haben schon gedacht, dass in Bremen etwas fehlt, besonders im Viertel. Es gibt hier ja nur vier Discos mit Konzessionen: Moments, Lila Eule, Calavera und das Römer. Wir dachten, dass im Viertel ein Laden für junge Leute fehlt, der urbane Musik wie Electro, Techno und Hip-Hop spielt. Seit einem Jahr übernehmen wir das. Beim Publikum kommt das gut an. Neuerdings veranstalten wir auch Konzerte. Zuletzt war der Rapper LGoony hier und das war echt krass. Ich habe damit nicht gerechnet: Es war rammelvoll und alle sind rumgesprungen. Da ist echt Stimmung rübergekommen. Wir mussten sogar alle Türen aufmachen, weil hier so viel geschwitzt wurde.

Wichtig ist mir, dass meine Gäste am Tag nach der Party aufwachen und denken: Das war eine gute Nacht. Bisher geben wir dafür unser Bestes beim Booking. Wir haben ganz schön einen rausgehauen. Trotzdem ist das Römer nicht perfekt: Es ist nun mal ein schmaler, schlauchförmiger Raum. Aber wir haben hier viel verändert: Wir haben den Raum entkernt, den Boden und die Elektrik erneuert, die Bar versetzt, eine Klimaanlage eingebaut, die Backsteinwände freigelegt und vieles mehr. Sechs Monate lang haben wir umgebaut und fast alles selbst gemacht, um das überhaupt finanzieren zu können.

Jeder meiner Läden bereitet mir regelmäßig schlaflose Nächte – auch das Römer. Ich zerbreche mir den Kopf darüber, was ich besser machen könnte. 100 Prozent erreicht man nie. Sorgen machen mir die Probleme mit den Nachbarn. Denen sind unsere Veranstaltungen oft zu laut. Aber das Gebäude ist alt und unsere baulichen Möglichkeiten, um den Club leiser zu machen, sind begrenzt. Die Konzession zu verlieren, wäre echt Scheiße.

Dann ist alles, was man hier gemacht hat, vorbei. Und wir kriegen dann auch nichts mehr dafür. Aber so ist das nun mal: Man hat immer Angst, wenn man selbstständig ist. Ein eigener Laden ist wie ein Kind. In ihm steckt viel Persönlichkeit. Er ist Teil deines Lebens, für mich sogar ein sehr großer: Ich arbeite 365 Tage im Jahr. Seit zwei Jahren habe ich keinen Urlaub mehr gemacht. Das ist absoluter Stress. Doch wenn ich mal Zeit habe, lasse ich alles Revue passieren, und bin glücklich über das Römer. Schade ist nur, dass die Zeit so schnell vergeht.



Aufgezeichnet von Eva Przybyla.



Zur Person

Till Wijnen ist 34 Jahre alt. Seit 30 Jahren lebt der gebürtige Berliner im Bremer Viertel und hat mehrere Läden eröffnet: 2012 die Bar „Im Lu“, fünf Jahre später den Burgerladen „Honigdachs“, den er erst vor wenigen Wochen geschlossen hat. 2017 übernahm er das Römer.