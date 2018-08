Es wird eng am Herdentor. (Frank Thomas Koch)

Die Umgestaltung des Herdentorsteinwegs betrifft ab Montag, 27. August, voraussichtlich 8 Uhr, bis Dienstag, 25. September, auch Busse und Straßenbahnen. Wie die Bremer Straßenbahn AG mitteilt, entfällt während dieses Zeitraums die Haltestelle Herdentor in beiden Fahrtrichtungen für die Straßenbahnlinien 4, 6, 8, N4 und für die Buslinien 24, 25, N3 und N5.

Darüber hinaus ergeben sich folgende Abweichungen für den Busverkehr: In Fahrtrichtung Domsheide halten die Fahrzeuge der Linien 24, 25, N3 und N5 aufgrund veränderter Verkehrsführung nicht direkt am Hauptbahnhof. Eine Ersatzhaltestelle ist an der Ecke Herdentorsteinweg/Breitenweg eingerichtet. In Fahrtrichtung Hauptbahnhof werden die Busse nach der Haltestelle Schüsselkorb über Am Wall und die Bürgermeister-Smidt-Straße umgeleitet.