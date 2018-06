Senatorin Anja Stahmann, will mit dem Prozess zur Entlastung von Fallmanagern im Jugendamt, noch vor den Sommerferien starten. (Frank Thomas Koch)

„Wir wollen schnell sein an der Stelle“, hatte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) in der vergangenen Woche in der Bürgerschaft angekündigt. Anlass war die Debatte über die Entlastung von Fallmanagern im Jugendamt. Einen groben Zeitplan und erste Vorstellungen, wie diese Entlastung konkret aussehen kann, hat die Behörde jetzt dem WESER-KURIER genannt: „Der von der Senatorin angekündigte Prozess hat mehrere Ebenen und soll vor den Sommerferien starten“, sagte der Sprecher der Sozialsenatorin, Bernd Schneider.

Wie berichtet, hatte die Fraktion der Linken in der Bürgerschaft einen Antrag gestellt, eine feste Obergrenze von 28 Fällen pro Vollzeit-Fallmanager einzuführen. Derzeit sei es so, dass Case-Manager in Spitzenzeiten 60 bis 70 Fälle bearbeiten. Das hatte der Personalrat des Jugendamtes, Mark Birnstiel, bestätigt. Der Antrag wurde an die Sozialdeputation verwiesen: Eine Arbeitsgruppe soll den Arbeitsaufwand definieren und auf dieser Basis unter anderem feststellen, ob und wie viele zusätzliche Stellen notwendig sind, um für Entlastung zu Sorgen. Durch Fluktuation und durch Ausfälle wegen Krankheit, Schwangerschaft oder Mitarbeiter, die in Ruhestand gehen, seien immer wieder Stellen über längere Zeit unbesetzt.

Zu der Arbeitsgruppe sollen Personalvertreter des Jugendamtes, andere Ressorts und externe Experten gehören, sagte Behördensprecher Schneider. Ein Ergebnis des gesamten Prozesses werde noch in dieser Legislatur, also bis zur Bürgerschaftswahl im Frühjahr 2019, angestrebt. „Es soll aber nicht bis zum Abschluss des gesamten Prozesses gewartet werden, bis Maßnahmen zur Entlastung ergriffen werden. Erstes Ziel ist es, unbesetzte Stellen schneller zu besetzen.“

Personalquote von bis zu 103 Prozent

Um das Problem unbesetzter Stellen durch Fluktuation und Ausfälle langfristig zu lösen, hatte Stahmann in der Bürgerschaftsdebatte auf Hamburg als mögliches Vorbild verwiesen. Dort sind in den acht Bezirksjugendämtern nicht nur eine ganze Reihe zusätzlicher Stellen geschaffen worden. „Weil frei werdende Stellen noch vor der Vakanz ausgeschrieben werden, kommt es teilweise dazu, dass wir eine Personalquote von bis zu 103 Prozent haben“, bestätigte der Sprecher der Hamburger Sozialbehörde, Marcel Schweitzer, dem WESER-KURIER auf Nachfrage. „Ziel dieser Maßnahme ist es, dass Fälle von einem ausscheidenden Mitarbeiter an den Nachfolger übergeben werden können. Die Übergabephase ist hoch risikobehaftet. Es geht nicht, dass ein neuer Mitarbeiter die Akten ohne Einweisung und Besprechung mit dem bislang zuständigen Fallmanager übernimmt. Daher gibt es Phasen, in denen eine Stelle doppelt besetzt ist. Das halten wir für absolut notwendig im Sinne des Kinderschutzes.“

Hamburg hatte vor drei Jahren ein Personalbemessungssystem für die Jugendämter eingeführt. In dem Verfahren wurde das umgesetzt, was Bremen jetzt mit der Arbeitsgruppe und externen Experten vorhat: Sämtliche Aufgaben der Fallmanager wurden definiert und beschrieben, der zeitliche Aufwand anhand festgelegter Qualitätsstandards erhoben und ausgewertet, wie oft die jeweiligen Aufgaben anfallen. Aus den fachlichen Qualitätsstandards, den Zeiten und Häufigkeiten ergab sich schließlich der Personalbedarf. Begleitet wurde das Projekt von einem wissenschaftlichen Institut. Das Ergebnis: Die Jugendämter in Hamburg wurden um 75,48 auf 446,20 Stellen aufgestockt.