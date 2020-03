Das Millerntor-Stadion, in dem der FC St. Pauli seine Heimspiele absolviert. Fußballfans aus Bremen sollen hier verstärkt kontrolliert worden sein. (Daniel Bockwoldt /dpa)

Werderfans und die des FC St. Pauli verstehen sich traditionell gut – logisch, schließlich eint beide eine lange und ausgiebig gehegte Abneigung gegenüber dem Nord- und Stadtrivalen Hamburger SV. Ausgelebt wird diese Fanfreundschaft auch dadurch, dass Bremer Anhänger zu Spielen am Millerntor reisen. Zuletzt aber sollen diese Besuche für einige der Werderfans kein Vergnügen gewesen sein: Sie sollen verstärkt in den Fokus der Polizei geraten sein. Weshalb, ist unklar. Das sorgt nicht nur in der Bremer Fanszene für Verwunderung, sondern auch bei den Bremer Grünen, die deshalb Nachfragen stellen.

In welchem Umfang und mit welchem Auftrag szenekundige Beamte aus Bremen bei den St. Pauli-Spielen gegen Osnabrück und Dresden und beim Stadtderby beim HSV eingesetzt worden sind, möchte der Fraktionschef Björn Fecker stellvertretend für seine Kollegen vom Senat wissen. Ebenso erbittet er Auskunft darüber, ob die Bremer Polizei den Hamburger Kollegen bei den drei Spielen Gefährderansprachen und Identitätsfeststellungen empfohlen hat.

Mehr zum Thema Prozess vor dem Bremer Amtsgericht Sechs Werderfans wegen Körperverletzung verurteilt Sie hatten einen Ordner im Bremer Weserstadion während eines Streits in der Halbzeitpause schwer an ... mehr »

Sie soll es gegeben haben. Die „Grün-Weiße Hilfe“, die Werderfans bei juristischen Problemen im Zusammenhang mit Fußballspielen anbietet, hält das Verhalten der Hamburger Polizisten zumindest für „fragwürdig“. Ihren Angaben zufolge waren Werderfans, die am 14. Februar St. Paulis 0:0 gegen Dresden am Millerntor besucht hatten, auf dem Rückweg „plötzlich und ohne ersichtlichen Anlass“ von Polizisten umstellt und gefragt worden, ob sie aus Bremen kämen. Weil sie die Frage bejahten, hätten die Beamten ihnen einen Platzverweis für ganz Hamburg ausgestellt. Laut der „Grün-Weißen Hilfe“ wurden bei dem Spiel szenekundige Beamte der Bremer Polizei eingesetzt.

Beteiligung an Straftaten

Nur ein Heimspiel später soll es erneute Polizeiaktionen gegen Fans aus Bremen gegeben haben, dieses Mal schon vor Beginn der Partie gegen Osnabrück. Wagen mit Bremer Kennzeichen seien bei der Anfahrt zum ­Millerntor von der Polizei verfolgt und im Anschluss die Personalien der Insassen kontrolliert worden sein. Zum Hintergrund gaben die Beamten laut der Fanhilfe an, Werderfans seien zuletzt an Straftaten beteiligt gewesen, die sich im Anschluss an Heimspiele des FC St. Pauli ereignet hatten.

Die „Grün-Weiße Hilfe“ kritisiert in diesem Zusammenhang die Praxis der Polizei bei Fandatenbanken: Wer sich aktiv an einer Fan­szene im deutschen Fußball beteilige, lande auch ohne eigenes Zutun sehr leicht in den Verzeichnissen, in denen die Polizei Gewalttäter im Sportumfeld dokumentiert.