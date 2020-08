Zwei Männer sind am Samstag in einem Geschäft in der Neustadt aneinandergeraten. Dabei wurde ein Mann mit einem Hammer schwer am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilt (Symbolbild). (dpa)

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung am Samstagvormittag in einem Geschäft am Buntentorsteinweg in der Bremer Neustadt hat ein 47-Jähriger einem 55 Jahre alten Angestellten mit einem Hammer gegen den Kopf geschlagen. Der Angestellte musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 47-Jährige das Geschäft gegen 10.20 Uhr betreten. Bei dem Angestellten handelte es sich um den früheren Ehemann der aktuellen Frau des 47-Jährigen. Nach einem kurzen Gespräch kam es zu einer „handfesten Auseinandersetzung“, beschreibt die Polizei das weitere Geschehen. Dabei schlug der 47-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Hammer gegen den Kopf, nachdem er laut seinen Angaben zuvor von ihm bedroht worden war, so der Bericht der Beamten.

Mehrere Zeugen wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und alarmierten die Polizei. Ein Krankenwagen brachte den 55-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 47 Jahre alte Mann wurde mit leichten Verletzungen in einem Klinikum behandelt. Anschließend erfolgte nach einer ärztlichen Begutachtung die Einweisung in eine psychiatrische Klinik.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen.