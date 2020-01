Welche Bereiche der Bremer Innenstadt sollen künftig noch per Auto erreichbar sein? Dazu gibt es unterschiedliche Haltungen. (Frank Thomas Koch)

Autoärmer ja, autofrei nein – das ist die Haltung der Handelskammer zur Verkehrspolitik für die Bremer Innenstadt. Die Wirtschaftslobby hat ihre Vorstellungen in einem Positionspapier gebündelt, das am Mittwoch vorgestellt wurde und zum Teil in Kontrast steht zu den Konzepten, die der Senat und das rot-grün-rote Regierungsbündnis verfolgen.

Ablehnend steht die Kammer insbesondere der Idee einer komplett autofreien City zwischen Wall und Martinistraße und einer langfristigen, darüber hinausreichenden Ausdehnung von Fahrverbotszonen gegenüber. Damit würde man nach Ansicht von Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger nicht nur der Geschäftswelt der Innenstadt einen schweren Schlag versetzen. Auch die ökologische Steuerungswirkung werde verfehlt, weil sich die Kundenströme dann noch stärker zu den Märkten an der Peripherie verlagern würden, die gut mit dem Auto zu erreichen sind.

Ja sagt die Handelskammer in ihrem Positionspapier zu einem fußgängerfreundlicheren Kernbereich zwischen Wall und Martinistraße. Dafür müssten neue Rundläufe geschaffen und eine höhere Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum erreicht werden. Ein attraktiverer öffentlicher Nahverkehr und ein besserer Zugang für Fahrradfahrer seien ebenfalls wichtig. Ein Mindestmaß an zentrumsnahen Kfz-Stellplätzen sei jedoch weiterhin unverzichtbar. Konkret: Die Parkhäuser Violenstraße und Katharinenklosterhof müssen aus Sicht der Kammer unbedingt erhalten bleiben.

Für Präses Janina Marahrens-Hashagen ist entscheidend, dass der Senat „alternative Mobilitäts-, Routen- und Stellplatzangebote“ realisiert, bevor der Individualverkehr aus der Kernstadt verdrängt wird. Die Vorsitzende der Handelskammer erwartet, dass ihre Organisation ernsthaft in einen entsprechenden politischen Dialog einbezogen wird.