Die Handelskammer Bremen begrüßt das ab Freitag in Bremen (Foto) und Bremerhaven wieder mögliche Terminshopping. (Frank Thomas Koch)

Die Handelskammer Bremen sieht in dem ab Freitag, 7. Mai, in Bremen und Bremerhaven erneut möglichen Terminshopping ein „wichtiges Signal, dass die Geschäfte wieder losgehen können“.

Für die Unternehmen im Einzelhandel bedeute die Regelung „ein Plus an Planbarkeit und Verlässlichkeit, dass das Land Bremen dadurch den bundeseinheitlichen Regelungen des Infektionsschutzgesetzes folgt“, so die Handelskammer. Wichtig sei nun, dass in den Innenstädten und in den Stadtteilzentren Testzentren eingerichtet werden, „die den Kundinnen und Kunden erleichtern, die Testung mit Einkäufen gut zu verbinden“.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie Wo Sie sich in Bremen kostenlos testen lassen können Seit Anfang März haben Bürger das Recht auf einen kostenlosen Corona-Test pro Woche. Wir zeigen Ihnen, wo man in Bremen die Tests machen kann. mehr »

Wie berichtet, können Einzelhandelsgeschäfte nach vorheriger Terminabsprache wieder aufgesucht werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz verlässlich unter dem Schwellenwert von 150 liegt. Voraussetzung ist ein negativer Corona-Test. Ausgenommen von der Testpflicht sind alle Personen, die einen vollständigen Impfschutz gegen das Corona-Virus haben oder innerhalb der vergangenen sechs Monate eine Corona-Infektion hatten. Beim Terminshopping müssen neben den Hygiene- und Abstandsregeln auch Quadratmeterregelungen beachtet werden - pro Kundin oder Kunde müssen im Geschäft je 40 Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Jetzt müsste auch „unverzüglich für Klarheit für die Gastronomie gesorgt werden, wie die Öffnungsszenarien für Inzidenzwerte unter 100 genau aussehen“, betont die Kammer. Die Branche warte dringend darauf, „und sie erwartet auch, dass sich die Bremer Regelungen an denen des niedersächsischen Umlands orientieren“.