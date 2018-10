Bis Montag, 18 Uhr, ist das Herdentor wegen Asphaltierungsarbeiten voll gesperrt. (Christian Platz)

Das befürchtete Stauchaos durch die Vollsperrung am Herdentor ist am Montagmorgen ausgeblieben. In der Handelskammer sorgt die Baustellenplanung weiter für Unmut. Vor allem die Aussage von Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) im Interview mit dem WESER-KURIER, die Verschiebung der Maßnahme aufgrund des Marathons bis in den Montag hinein sei auch mit der Vertretung der Einzelhändler abgestimmt gewesen.

„Das Amt für Straßen und Verkehr hat den Marathon selbstverständlich nicht übersehen“, hatte Lohse in dem Interview gesagt. Das sei schlicht falsch, sagt Handelskammer-Präses Harald Emigholz. „Der zuständige Planer ist am 27. September auf uns zugekommen und hat erklärt, dass er den Marathon übersehen habe“, sagt auch Stefan Brockmann aus dem Vorstand der City-Initiative. „Das ist an sich ja kein Problem. Jeder macht Fehler. Aber dann sollte man auch dazu stehen.“

Lohse bleibe bei seinen Aussagen, sagte dagegen dessen Sprecher Jens Tittmann. Der zuständige Planer habe versichert, dass der Marathon grundsätzlich in die Planungen einbezogen gewesen sei.

Die Handelskammer kritisiert zudem, dass die Innenstadtwirtschaft auch bei der Baustelle am Herdentor vor vollendete Tatsachen gestellt werde. „Für die Handelskammer ist nicht nachvollziehbar, wenn Herr Senator Dr. Lohse behauptet, er könne die ganze Aufregung nicht verstehen, schließlich seien die Baumaßnahmen mit der Innenstadtwirtschaft abgestimmt worden. Das ist definitiv nicht der Fall gewesen“, sagt Emigholz. „Der Begriff 'Abstimmen' trifft es nicht. Zu einer Abstimmung gehört ein Konsens, aber wir hören in den Gesprächen immer ,Das ist jetzt so'.“

Auch allgemein kritisiert die Handelskammer die Baustellen in der Innenstadt. "Es kann nicht das Ergebnis guter Planung sein, dass zeitgleich am Breitenweg, im Herdentorsteinweg, in der Bürgermeister-Smidt-Straße, auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke, an der Auffahrt von der Martinistraße zur Wilhelm-Kaisen-Brücke und auf dem Osterdeich gebaut wird", sagt Emigholz. Alle dringenden Appelle habe das Verkehrsressort nicht berücksichtigt und stattdessen entschieden, alles in den Herbst zu legen. "Dem Senator ist wichtig, deshalb hatte er es auch betont, dass die Baustellen nicht während des Weihnachtsgeschäfts stattfinden", sagt dagegen Tittmann. "Wir liegen am Herdentor voll im Zeitplan. Wir sind sicher, dass es ein schönes Entrée zur City wird, und das pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.“