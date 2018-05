Der Zwischenfall ereignete sich in der Bremer Neustadt. (dpa)

Am Freitagmorgen eskalierte in der Bremer Neustadt eine Auseinandersetzung zwischen einer 37 Jahre alten Fahrradfahrerin und drei Fußgängern. Die 37-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 7.50 Uhr auf der Osterstraße in Richtung Westerstraße, als ein Mann und zwei Frauen den Radweg überquerten. Die Radfahrerin musste eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sie machte durch Klingeln auf sich aufmerksam, woraufhin der Mann anfing, die Frau zu beleidigen.

Diese zeigte ihm durch eine abwertende Geste, was sie davon hielt. Daraufhin entwickelte sich ein handfester Streit, in dessen Verlauf die jüngere der beiden Frauen auf die 37-Jährige losging und zu Fall brachte. Der Mann soll etwa 1,90 Meter groß und zirka 35 Jahre alt sein. Er trug schwarze Sportschuhe, eine schwarze Hose und eine schwarze Bomberjacke. Zeugen können sich unter 0421/3623888 melden.