Ein 53-Jähriger war infolge eines Stromschlags ums Leben gekommen. (Christian Butt)

Nachdem am 14. April ein 53-Jähriger nach einem Stromschlag ums Leben gekommen war, ermitteln Staatsanwaltschaft und die Bremer Polizei nun wegen fahrlässiger Tötung. Bei dem Unfall mit einem Türgriff, der an einem Gebäude in Horn-Lehe unter Strom gestanden hatte, waren auch ein 32-jähriger Feuerwehrmann und eine 37 Jahre alte Frau verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, haben Ermittler den Tatort gemeinsam mit Sachverständigen untersucht. Erste Analysen ergaben, dass mehrere Türen der Praxis unter Elektrizität standen. Vor dem Einzug der im Gebäude ansässigen Praxis im Februar war der betroffene Teil instandgesetzt worden. Laut Polizei gibt es inzwischen Hinweise auf unsachgemäß durchgeführte handwerkliche Arbeiten, wodurch Strom auf die Türen übertragen wurde. Die frisch gestrichene Farbe hatte die Türrahmen zunächst offenbar isoliert. Durch die Benutzung löste sich die Farbschicht ab und der Isolationsschutz war nicht mehr vorhanden.