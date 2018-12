Wer sein Handy auf dem Schulhof nutzt, riskiert, dass es eingezogen wird. Findorffer Schüler wollten dies ändern. (Sebastian Kahnert/DPA)

Die Markierungen sind noch da, sagt Schulleiter Uwe Lütjen. Aber sie haben keine Bedeutung mehr. In dem markierten Bereich auf dem Pausenhof der Oberschule Findorff durften auch Sek-I-Schüler ein knappes Jahr lang ihr Handy nutzen. So stand es in einem Regelwerk, das sie in einem Pilotprojekt mit Medienpädagogen erarbeitet hatten und das viel Beachtung fand.

Nun die Wende: Vor den Sommerferien entschied die Schulkonferenz, dass die Regelung nicht mehr "für die Kleineren" gilt, berichtet Lütjen. Durchgesetzt wurde dies von älteren Schülern. Die Lehrer in der Schulkonferenz hatten laut Lütjen für die Freigabe gestimmt. Das wieder eingeführte Handyverbot für draußen trifft die Siebt- und Achtklässler.

Für die Schüler der neunten und zehnten Klassen sowie der SEK II ändert sich nichts: Sie können während der Pausen in ihren Räumen bleiben und dann das Handy auch privat nutzen. Für die Fünft- und Sechstklässler an einem anderen Standort der Findorffer Schule galt die Neuregelung nicht. Darüber hatten sie sich offenbar beschwert. Das wiederum soll die Neuntklässler dazu bewogen haben, in der Schulkonferenz eine Gleichstellung der Siebt- und Achtklässler mit den Jüngeren vorzuschlagen – und letztlich durchzusetzen.

In Bremen entscheidet jede Schule selbst, ob sie Handys auf dem Schulhof verbietet. Das Besondere am Findorffer Projekt war, dass den Schülern keine Verbote aufgezwungen werden sollten. Die Grundidee lautete, die Schüler in einem demokratischen Verfahren an der Entwicklung neuer Regelungen zum Smartphone-Umgang an der Schule zu beteiligen.

Es waren mehr als 800 Kinder und Jugendliche der Klassen fünf bis zehn, die an dem aufwendigen Pilotprojekt teilnahmen. Angeleitet und unterstützt wurden sie von Medienpädagogen der Bremischen Landesmedienanstalt und des Servicebureaus Jugendinformation (SBJ). Mit Zustimmung der Schulkonferenz gaben sich die Jugendlichen neue Regeln zum privaten Smartphone-Gebrauch in der Schule und legten auch die Nutzungsbereiche fest.

Viele hat es verblüfft, dass die Schulkonferenz, in der Eltern, Lehrer und Schüler vertreten sind, das Regelwerk verschärft. Auch Uwe Lütjen spricht von einer überraschenden Wendung. Die älteren Schüler hätten zusammen mit den Elternvertretern und der Schulleitung ("ich stimme immer wie die Schüler") eine Mehrheit gehabt.

Es sei aber durchaus möglich, dass der Beschluss erneut geändert werde, so Lütjen. "Alle, die jetzt unzufrieden sind, können sich über die Schülervertretung in die Schulkonferenz einbringen." Medienpädagoge Markus Gerstmann vom SBJ hat den Diskussionsprozess an der Oberschule unterstützt. Er sei zwar überrascht von dem Verlauf, sagt er. "Aber was nun beschlossen wurde, ist kein in Stein gemeißeltes Gesetz."

Von Anfang an sei klar gewesen, dass das Projekt ergebnisoffen umgesetzt werde. Außerdem hätten die Schüler die Regelungen regelmäßig überprüfen wollen, es sei ein offener Prozess. Gerstmann wie Lütjen sind überzeugt, dass das Findorffer Projekt wichtig war. Die Schüler hätten erfahren, wie viel Gewicht ihre Stimme haben könne. In einem demokratischen Entscheidungsprozess hätten sie miteinander gerungen.

Warum nun ausgerechnet Schüler die handyfreundlichere Regelung abschmetterten, dafür findet Gerstmann eine ungewöhnliche Erklärung: Ältere Schüler hielten sich häufig für pädagogisch kompetent und glaubten, Jüngere vor Gefahren schützen zu müssen, sagt er. Damit diese "keinen Blödsinn machen", so die Vorstellung, werde dann weniger Freiraum für Jüngere befürwortet.