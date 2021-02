Die Polizei kontrollierte mehrere flüchtige Verdächtige. (Carsten Rehder)

Der Kauf eines Handys über ein Internetportal hat am Montagabend zu einem Großeinsatz der Polizei in Woltmershausen geführt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 20-Jähriger aus Niedersachsen im Internet ein Handy gekauft und gegen 21.15 Uhr mit dem Verkäufer ein Treffen in der Woltmershauser Straße arrangiert. Da der 20-Jährige schlechte Erfahrungen beim Kauf im Internet gemacht hatte, nahm er drei Freunde mit zum Verkäufer. Dieser führte die Gäste in Woltmershausen in einen Keller, in dem rund 15 weitere Personen warteten. Die Männer gerieten mit den Besuchern in einen Streit, der in einer Prügelei mündete und sich auf die Straße verlagerte. Die Gruppe prügelte auf die vier Gäste mit diversen Gegenständen ein und trat den am Boden liegenden Opfern laut Polizei auch gegen den Kopf.

Nach dem Angriff flüchteten die Angreifer in diverse Richtungen. Einer verlor dabei in der Ahlhorner Straße die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und rammte ein anderes Auto. Die Polizei stoppte und kontrollierte mehrere flüchtige Verdächtige und beschlagnahmte ein Auto, Aschenbecher, Metallstangen und Flaschen. Im Keller des Tatorts entdeckten die Ermittler zudem Tische mit Karten, Shishas und einen Glücksspielautomat. Die vier Opfer erlitten bei dem Angriff Platzwunden und weitere Verletzungen, die ambulant in Krankenhäusern behandelt wurden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0421 / 362 3888 entgegen.