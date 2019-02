Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Bremerin war auf dem Nachhauseweg und telefonierte, als sich ihr der Unbekannte in der Kirchbachstraße näherte. Mit einem Messer drängte der Mann die 29-Jährige in Richtung der angrenzenden Wohnhäuser.

Als die junge Frau sich wegdrehen wollte und um Hilfe schrie, riss der Verdächtige ihr das Mobiltelefon aus der Hand und flüchtete.

Die Polizei sucht folgenden Täter: etwa 1,65 Meter groß, zwischen 35 und 45 Jahre alt, dunkelhäutig, kräftige Statur, rundliches Gesicht, schwarze Mütze, dunkelblaue Jacke.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623 888 entgegen.