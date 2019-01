Die Hanfbar am Ostertorsteinweg darf nur noch ein eingeschränktes Sortiment anbieten. (Christina Kuhaupt)

Seitdem die Staatsanwaltschaft am 17. Januar große Teile des Blüten- und Teesortiments der Hanfbar beschlagnahmen ließ, bangt Betreiber Bastian Jonas um das Geschäft. „Klar kommen jetzt weniger Kunden“, sagt er. „Und jetzt tuscheln einige Leute, dass wir unter der Ladentheke Gras verkaufen. Genau das wollten wir vermeiden, deshalb haben wir die Geschäftsidee ja so transparent gemacht und sind auch auf die Polizei zugegangen.“ Die Idee der Hanfbar besteht darin, Produkte mit Bestandteilen von Hanf, wie eben die Tees, aber auch Schokolade und Pestos, fernab des Drogen-Images der Pflanze und stattdessen als Nahrungsergänzungsmittel zu etablieren.

„Wir verkaufen keine Rauschmittel“, sagt Jonas. Alle Produkte enthielten weniger als 0,2 Prozent THC. Die verarbeiteten Hanfbestandteile stammen nach seiner Aussage alle von Sorten, die von der EU als Nutzhanf (und damit ungeeignet für die Herstellung von Haschisch) zertifiziert wurden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG), bei einer Verurteilung könnte Jonas eine Geldstrafe zahlen oder bis zu fünf Jahre ins Gefängnis müssen.

Unverständnis über das Vorgehen der Ermittler äußert der Anwalt Horst Wesemann. Für die Linken ist er Mitglied der Innendeputation. „Es dokumentiert einmal mehr die Notwendigkeit, endlich die im Koalitionsvertrag zwischen SPD und Grünen vereinbarte Entkriminalisierung umzusetzen. Es muss Klarheit im Umgang mit Cannabisprodukten hergestellt werden“, sagt Wesemann. Die Staatsanwaltschaft vermittle mit der Beschlagnahmung den Eindruck, erneut einen Schlag gegen den Betäubungsmittelhandel geführt zu haben.

Wesemann glaubt Jonas, was den THC-Gehalt der Blüten und Teemischungen von weniger als 0,2 Prozent angeht. „Eine derartig niedrige Konzentration des psychotrop wirkenden THC dürfte keinerlei berauschende Wirkung entfalten. Jeder auch in der Bekämpfung des Drogenhandels halbwegs erfahrene Polizeibeamte wird dies bestätigen, von den Konsumenten ganz abgesehen.“ Das Problem für die Zukunft der Hanfbar sieht Wesemann in dem langen Zeitraum, über den sich die Ermittlungen hinziehen könnten, und während dem Jonas nur eingeschränkt verkaufen darf. Auf Ergebnisse der Untersuchung „müssen die Beteiligten angesichts der noch immer bestehenden Überlastung der kriminaltechnischen Untersuchungsstelle gegenwärtig 48 Monate warten“, sagt Wesemann.

Ein neuer Wirtschaftsbereich baut sich auf

Auch Nima Pirooznia, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen, kritisiert die Beschlagnahmung. „Ich halte das Vorgehen der Staatsanwaltschaft für überzogen“, sagt der Abgeordnete der Bürgerschaft. „Warum konnte man hier nicht den Weg des Austauschs gehen? Von Seiten der Hanfbar wurde Aufklärungsarbeit geleistet.“ Was nicht nur für den Politiker Fragen aufwirft, ist, dass Reformhäuser und Supermärkte ebenfalls Produkte wie Teemischungen mit Hanf im Sortiment haben, aber unbehelligt bleiben.

Bei Tee Geschwendner zum Beispiel kann man die Kräutermischung „Hans Hanf“ kaufen. Sprecherin Nathalie Fischer teilt mit: „Es handelt sich bei unserem Hanftee um ein zugelassenes Lebensmittel, das den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und weitgehend THC-frei ist.“ Die von der Firma regelmäßig erstellten Laborergebnisse zeigten bei einer Zubereitung des Tees mit sieben Gramm pro Liter weniger als 0,1 Milligramm THC pro Liter.

Georg Wurth, Vorsitzender des Deutschen Hanfverbands, beobachtet, dass bundesweit Staatsanwaltschaften vor allem beim Verkauf von Tees mit Hanf-Blüten einschreiten. „Bei den Blüten hat die Polizei keine Chance, äußerlich zu unterscheiden, ob es Nutzhanf oder Marihuana ist. Deshalb werden sie zum Problem gemacht. Bei den Blättern kann man das unterscheiden.“ Laut Anlage 1 des BtMG sind aber alle Teile der Hanfpflanze gleichermaßen unter bestimmten Bedingungen (u.a. THC-Gehalt von nicht mehr als 0,2 Prozent) vom Gesetz ausgenommen. Wurth: „Hinzu kommt die Frage, ob der Verkauf von Nutzhanf-Produkten als gewerblicher Zweck gilt. Da ist das Gesetz nicht eindeutig formuliert.“

Insgesamt baut sich nach Wurths Einschätzung mit der (Wieder-)Entdeckung von Hanf als Gesundheitspflanze rund um Deutschland gerade ein neuer Wirtschaftsbereich auf, dessen Teilnehmer zunehmend auch auf den hiesigen Markt drängten. „Aber Deutschland ist bürokratisch stur“, sagt er. In der Schweiz zum Beispiel sind schon seit 2011 Hanf-Produkte mit einem THC-Gehalt bis zu einem Prozent erlaubt.