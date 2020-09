Von der Überseestadt einfach geradeaus über die Hansestraße zum Autobahnzubringer zu fahren, wird für die kommenden sechs Wochen nicht möglich sein. (Frank Thomas Koch)

Wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten wird ab dem 14. September die Hansestraße zeitweise gesperrt. Im geplanten ersten Bauabschnitt bis 4. Oktober gilt das für beide Fahrspuren in Richtung Überseestadt. In Fahrtrichtung Autobahn 27 ist eine Spur gesperrt. Eine Umleitung führt in dieser Zeit über den Breitenweg, die Daniel-von-Büren-Straße und die Hans-Böckler-Straße.

Ab 5. bis voraussichtlich 24. Oktober werden dann umgekehrt beide Fahrstreifen in Richtung A 27 gesperrt während eine Fahrspur in Richtung Überseestadt wieder freigegeben ist. Als Umleitung wird in dieser Zeit der Weg über die Nordstraße, den Waller-Ring und die Utbremer Straße ausgewiesen. Damit die Bauzeit und die damit verbunden Einschränkungen insgesamt möglicht kurz andauern, wird auch an zwei Wochenenden gearbeitet. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle jederzeit passieren. Um den städtischen Verkehr zusätzlich zu entlasten wird außerdem während der gesamten Bauzeit in beiden Fahrtrichtungen der A 27 die Empfehlung ausgeschildert über die A 281 und den Hafenrandstraßenzug die Überseestadt anzufahren.

Die vor allem von Lkws genutzte Verbindung zwischen Überseestadt und Autobahn weist nach Angaben des Amts für Straßen und Verkehr (ASV) vor allem im Abschnitt zwischen Steffensweg und der Landwehrstraße starke Schäden auf. Für rund 800 000 Euro soll nun in erster Linie die Straßenentwässerung erneuert und von der Fahrbahnmitte an den Fahrbahnrand versetzt werden. Weil zu diesem Zweck gleichzeitig die Höhenlage der Fahrbahn verändert werden muss, kann während der Bauzeit jeweils nur eine Fahrspur für den Verkehr freigegeben werden. Durch einen abschließend aufgebrachten neuen Asphaltbelag sollen künftig außerdem weniger Erschütterungen und Lärm für die Anwohner entstehen.