Hans-Helmut Lühr in seinem Seefahrtsmuseum. (Petra Stubbe)

Hans-Helmut Lühr ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Der gebürtige Vegesacker ließ sich als 14-jähriger zum Matrosen ausbilden und brachte es bis zum Schiffsoffizier. Bis 1969 fuhr er zur See und arbeitete dann bis zu seiner Pensionierung bei der Post.

Aber seine Leidenschaft für die Seefahrt blieb ungebrochen. Neben 2000 Fotos, zahlreichen Schiffsmodellen, Büchern, Dokumenten und Filmen bewahrte er 500 Flaggen deutscher Reedereien und Werften in seinem Haus in Schwachhausen auf. Und Lühr war maßgeblich an der Entstehung des Buches „Logger-Jantjes – Die Bremen-Vegesacker Fischereigesellschaft und der Heringsfang“ beteiligt.