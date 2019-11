Der Buchladen in der Neustadt existiert seit fast 40 Jahren. (Frank Thomas Koch)

Der Buchladen Harlekin ist in der Bremer Neustadt bekannt. „Pakete bitte im Harlekin abgeben“ steht etwa auf dem Zettel an der Tür einer benachbarten Kita. Im kommenden Jahr feiert das Geschäft seinen 40. Geburtstag. Damit ist es der älteste Buchladen im Stadtteil. Und er hieß eigentlich immer nur Buchladen in der Neustadt, und niemals Harlekin.

Buchladen in der Neustadt – der Name ist so einfach wie das Geschäft selbst. Links die Kinderecke, rechts alles von Comic über Belletristik bis Lyrik, in der Mitte Krimis und der Kassenbereich. Ein Raum voller Bücher und Geschichte. Wer durch die Eingangstür tritt, kann das riechen: Altes und neues Papier, Holz, ein Hauch von Kaffee liegen in der Luft. Wenn es draußen besonders kalt ist, bilden sich kleine Wassertropfen an den großen Schaufenstern. Trotzdem drücken Kinder ihre Nasen an die Scheibe, um zwischen ihnen einen Blick auf das neue Buch von „Pettersson und Findus“ zu erhaschen. Erwachsene bleiben stehen und schauen mal mehr, mal weniger irritiert auf die Titel, die ihnen in der Auslage entgegenspringen. „Viva la Vagina“ und „Aspekte des neuen Rechtsradikalismus“ – ein Blick reicht, um zu wissen: Mit großen Buchladenketten hat das hier nichts gemein. „Und deshalb machen wir das“, sagt Geschäftsmitinhaber Jens Evers. „Wir finden das wichtig, uns interessiert das und es wird nachgefragt.“

Die Kasse rattert, ein Buch für Erstleser ist bezahlt. Die rote Maschine mit den unzähligen Tasten ist ein Relikt aus anderen Zeiten – und sehr laut. Benutzen kann man sie nur, weil man sich vor der eigentlichen Eingabe zwischen zwei großen Knöpfen entscheiden muss – sieben Prozent Mehrwertsteuer für Bücher, 19 Prozent für Postkarten oder Hörspiele. Und selbst das reicht eigentlich nicht mehr für den Betrieb. „Man kriegt keine Farbbänder mehr für so eine alte Kasse. Die sind viel zu breit“, erklärt Bernd Treib, ebenfalls Mitinhaber. Deshalb ließ er sich von Hand ein Band zuschneiden, das seitdem regelmäßig mit Stempelfarbe bepinselt werden muss.

Ein kleiner, linker Buchladen, links der Weser, betrieben von einem fünfköpfigen Kollektiv – das war die Idee, damals 1980. Ein Anlaufpunkt bei politischen Demonstrationen in Prä-Internet-Zeiten wollte man sein. „Ich war auch nicht ab der ersten Minute dabei, sondern ab der zweiten“, erzählt Treib. Auf dem Rückweg von einer Reise habe er seinen Bruder in Bremen besuchen wollen. „Als ich ankam, bin ich dann in die Planungssitzung hineingeraten.“ Treib half beim Renovieren, pendelte zwischen dem Saarland und Bremen hin und her. „Nach einem halben Jahr bin ich dann hierher gezogen und habe mitgemacht.“ Seitdem hat sich vieles verändert. Vom Kollektiv ist nur noch Treib übrig geblieben, Evers stieß 1985 als Auszubildender dazu.

Früher war der Laden noch kleiner als heute. Die Ladenfläche teilte sich zunächst auf in eine Kneipe, ein Atelier und den Buchladen. Erst ging der Künstler, dann der Knei­pi­er. Zwischenwände wurden weggeschlagen, Regalbretter zugesägt, Laminat verlegt. Der Laden, in dem früher ein SUV kaum hätte parken können, bietet jetzt Platz genug für Bücher, Hörspiel-CDs und Postkarten. Und zwischen Krimis und Romanen finden sich heute Bücher über Feminismus und Klimawandel, statt über Atomkraft oder Esoterik.

„Haben Sie Dr. Brumm-Bücher?“ – „Nein, die kenne ich nicht.“ – „Das ist dann vielleicht ein Tipp.“ Treib sucht im System und ordert vier Exemplare. Was bis 16.30 bestellt ist, liegt am nächsten Morgen im Geschäft zur Abholung bereit. Die Kundin ist zufrieden, Treib auch. „Ich greife solche Tipps immer auf. Gerade von Eltern, die reinkommen und sagen, dass etwas toll ist. Ich wäre schön blöd, wenn ich das nicht mit in den Bestand nehmen würde – die kennen sich damit schließlich besser aus als ich.“

Kleine Geschäfte wie der Buchladen in der Neustadt, fest verankert in der Nachbarschaft, trotzen dem Trend. Sie können sich in Zeiten von Großketten und Online-Handel halten, weil ihre Kunden ihnen vertrauen. Treib und Evers wissen, wer welches Buch mögen wird: „Manchmal fallen uns schon bei der Bestellung drei Leute ein, denen wir das Buch empfehlen werden.“ Und es gibt sie noch, weil schon die Jüngsten bei ihnen fündig werden. Dass heute vor allem Kinderbücher verkauft werden, kann Zufall sein – muss es aber nicht. „Wir haben Kunden, die kommen seit 40 Jahren. Und manche, die selbst schon als Kinder hier waren, kommen heute mit ihren Kindern“, sagt Treib. Evers ergänzt: „Klar haben wir viele Stammkunden, aber gerade in letzter Zeit sind viele junge Leute dazugekommen. Und wer ein paar Mal hier war, der bleibt meist auch.“

Im Geschäft gibt es keine Musik, die vom Stöbern ablenkt; kein Riesenangebot, das zu überblicken Infoterminals nötig machen würde. Stattdessen lassen sich die Menschen hier Zeit – mal fünf Minuten, mal fünfzehn. Und die Allermeisten gehen nicht mit leeren Händen. Treib ist sich sicher: Das liege am ausgewählten Sortiment. „Bestenlisten interessieren bei uns niemanden.“ Er habe Bücher von Jojo Moyes zurückschicken müssen. „Ich dachte mir: ,Es kann doch nicht sein, dass das keiner will.' Aber die Leute kommen für so etwas nicht hierher.“ Stattdessen gelebte Nachbarschaft: „Uns fragen regelmäßig Leute, ob wir ihre Bücher auslegen und verkaufen können.“ Etwa das Kinderbuch einer Autorin, die ein paar Straßen weiter wohnt.

Nicht nur die Bücher sind ausgewählt, auch die Postkarten findet man in Bremen wohl nur selten. Denn in der Regel werden Buchläden mit fertig bestückten Kartenständern ausgestattet. „It's a boy“ oder „Hilfe, ich werde 40!“ heißt es dann. Hier ist das anders. Man findet Zeichnungen von Bremer Künstlern oder Graffitimotive aus der Nachbarschaft. Und auch was nicht lokal ist, ist handverlesen. „Es gibt Lieferanten, die haben über 5000 Motive im Angebot. Da setze ich mich irgendwann mal hin, schaue das durch und picke mir etwas raus“, sagt Treib.

Die Tür geht auf, es klingelt. Der Besucher wird mit einem heiseren „Hallo“ begrüßt. Ein älterer Herr, der die nächsten zehn Minuten den Bestand an Kinderbüchern unter die Lupe nimmt und zwischendurch ein wenig mit anderen Besucherinnen schnackt. Er suche Bücher für seinen Enkel, verrät er, bevor er den Laden mit zwei klassischen Erzählungen verlässt. Und, dass er in den vergangenen 20 Jahren nur selten vorbeigekommen sei. „Ich habe keinen Platz mehr für neue Bücher, und wegschmeißen möchte ich nichts. Deshalb kaufe ich Bücher eigentlich nur noch elektronisch.“

Ganz anders der nächste Kunde. Er ist in Plauderlaune, nimmt gleich zwei Bücher mit. Der Kunde ist jung, mit E-Books habe er nichts am Hut. „Ich bestelle zwar gelegentlich im Internet, aber ich wohne in der Nachbarschaft und habe hierher einfach einen persönlichen Bezug", sagt der Mann. Außerdem unterstütze er die örtlichen Händler gern. Wie er auf den Laden aufmerksam geworden ist? "Als ich vor fast 15 Jahren nach Bremen gezogen bin, ist mir an einer Laterne ein Aufkleber mit einem roten Harlekin aufgefallen. Seitdem kenne ich den Laden."

Da ist er also wieder, der Harlekin. Aber woher kommt das Missverständnis mit dem Namen? Treib klärt auf: "Wir hatten 15 Jahre lang ein Café im Nebenraum, das hieß Harlekin." Irgendwann sei er davon genervt gewesen, habe den Platz stattdessen für Bücher frei gemacht. Der Name Harlekin hatte sich da längst eingebürgert. „Wenn ich mich heute am Telefon mit 'Buchladen Neustadt' melde, fragen die Leute nach, ob da der Harlekin ist", erzählt Treib.