Mai 2015: Großeinsatz für die Feuerwehr am späten Abend, Harms am Wall steht in Flammen. (Frank Thomas Koch)

Wie geht es einem Mann, der fünf Monate unschuldig im Gefängnis saß, vieles in seinem Leben auf einen Schlag verloren hat, und lange fürchten musste, dass auch sein Ruf dauerhaft Schaden nimmt? Nicht gut, sagt Hans Eulenbruch. Gar nicht gut. Der Freispruch damals, okay, „ich hatte mit nichts anderem gerechnet“. Freude empfinden konnte er darüber aber nicht. „Ein Mafia-Boss hätte sich feiern lassen können, er hätte gewonnen. Ich habe verloren, Freispruch hin oder her.“

Eulenbruch war zusammen mit einem mutmaßlichen Komplizen wegen schwerer Brandstiftung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft schob den beiden Männern das Feuer bei Harms am Wall in die Schuhe. Am Ende blieb aber nichts von der Anklage übrig. Kein einziger Beweis. In der Folge hatte auch die Staatsanwaltschaft Freispruch beantragt. Für die Behörde war das eine riesige Blamage.

"Ich bin ja kein Zorro"

„Der Stachel sitzt tief“, sagt Eulenbruch. Ein Unding, ein Skandal, meint er, dass gegen ihn und den zweiten Mann Untersuchungshaft angeordnet wurde – „das war staatliche Willkür, das macht mir Angst“. Gewohnheitsverbrecher könnten so etwas vielleicht vertragen, als Risiko, das sie mit ihren Taten zwangsläufig eingingen. Unschuldige Menschen würden im Gefängnis aber an den Rand des Wahnsinns getrieben.

Er ist im Clinch mit dem Staat, immer noch. Gegen einen Vertreter der Staatsanwaltschaft hat er Strafanzeige gestellt, weil der Ankläger unmittelbar nach dem Freispruch vor laufenden Kameras betont hatte, dass er die beiden Männer weiterhin für die Brandstifter hält. „Hätte er sich entschuldigt, hätte mir das gereicht, ich bin ja kein Zorro“, erklärt Eulenbruch. So aber. Nein, das könne er nicht auf sich sitzen lassen.

März 2017: Hans Eulenbruch verlässt nach dem Freispruch das Landgericht. (Frank Thomas Koch)

Sein Kampf richtet sich nun aber auch gegen die Versicherung. „Die haben bis heute noch keinen einzigen Cent bezahlt.“ Die Ware, das Inventar, die Kosten fürs Personal, das eine Zeit lang weiter bezahlt wurde – einen Ersatz hat es dafür nach Darstellung von Eulenbruch noch nicht gegeben. „Die spielen toter Mann.“ Eine perfide Taktik, um ihn weich zu kochen und kompromissbereit zu machen, glaubt der Unternehmer. Er hat die Konsequenzen gezogen und Klage eingereicht.

"Mein Geld habe ich mit dem Stammhaus verdient"

Harms am Wall ist abgebrannt. Drei Häuser, die seit Mai 2015 in der Innenstadt zerstört an der Straße stehen. Der Eigentümer will sie demnächst abreißen und einen Neubau hochziehen.

Harms am Wall – immer noch da. Ein Laden, sehr klein, den Eulenbruch nach dem Feuer ein paar Häuser weiter anmieten konnte. Sein zweites Geschäft hat er seit neun Jahren im Mediterraneo in Bremerhaven, es heißt Milani Moden.

„Mein Geld habe ich mit dem Stammhaus verdient“, sagt der Unternehmer. Und als dieses Haus dann in Schutt und Asche lag, wollte er partout nicht aufgeben, es sollte weitergehen, irgendwie, in jedem Fall aber am Wall. Harms ohne Wall wäre kein Harms am Wall mehr. Dass es am Ende nur für die kleine Lösung gereicht hat – noch so ein Punkt, den Eulenbruch Polizei und Staatsanwaltschaft zur Last legt. „Ich hatte nach dem Feuer ein Mietangebot“, erzählt Eulenbruch.

Seine Geschäftsadresse wäre Am Wall 175 gewesen, ein Gebäude, in dem früher das Teppich- und Einrichtungshaus Ullmann ansässig war. Heute schenkt dort im Erdgeschoss die „Craft Bier Bar“ Gerstensaft aus, in den oberen Etagen sind Flüchtlinge untergebracht. Eulenbruch war damals nicht zum Zuge gekommen, weil er während der Verhandlungen mit dem Eigentümer plötzlich weg war, verhaftet, im Gefängnis.

Krimis, sagt Eulenbruch, sieht er heute mit anderen Augen: „Wenn die Polizei sich in den Filmen verrennt, vielleicht auch ein bisschen vertrottelt ist und wichtige Aspekte einfach nicht sehen will, finde ich das nicht mehr witzig, sondern einfach nur noch gefährlich.“

Die Behördenleitung der Staatsanwaltschaft hatte nach den Freisprüchen angekündigt, den Fall aufarbeiten zu wollen: „Was haben wir richtig gemacht, und wo sind aber auch Fehler passiert“, hieß es damals.

Eulenbruch plant weiterhin einen Neuanfang – Harms am Wall, wie es einmal war. „Das war ein erfolgreiches Unternehmen, warum sollte ich es nicht weiterführen?“ Sein Hauptgeschäft habe sich stark von den anderen Angeboten im Einzelhandel für Textilien unterschieden.

Keine Konfektionsware, die vielen Stammkunden hätten das zu schätzen gewusst. Daran will er anknüpfen, im größeren Stil, als er es zurzeit tut. Nur müsse eben erst einmal wieder Kapital da sein.

Früher war der Unternehmer Polizeibeamter. Er gehörte zur Sicherungsgruppe Bonn des Bundeskriminalamtes, zuständig für den Schutz von Spitzenpolitikern.

Aktuell engagiert sich Hans Eulenbruch ehrenamtlich für die Allgemeinheit. Seit 20 Jahren ist er Richter am Arbeitsgericht. Ein Diener des Staates, wenn man so will, der zu diesem Staat heute ein gespaltenes Verhältnis hat.