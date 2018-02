Cindi Tuncel (Frank Thomas Koch)

Dass er am Telefon und in Mails beschimpft und beleidigt wird, ist für Cindi Tuncel nichts Neues. Der 41-jährige Bürgerschaftsabgeordnete der Linken hat aus seiner Ablehnung des Regierungskurses des türkischen Präsidenten Recip Erdogan nie ein Hehl gemacht. Auch im Bremer Parlament hat er sich kritisch dazu geäußert. Dass er damit aneckt, mehr noch, dass er sich damit Feinde schafft, ist ihm bewusst.

„Ich bekomme deshalb seit Jahren viele solcher Anrufe und Mails.“ Bislang habe er sich gesagt, dass dies nun einmal dazu gehöre, wenn man als Abgeordneter klare Positionen bezieht. Doch damit ist jetzt Schluss. Erstmals hat Tuncel einen Anrufer angezeigt, der eine Hasstirade auf seinem Anrufbeantworter hinterlassen hat. „Diesen Anruf sehe ich als Bedrohung.“

Am 20. Januar um kurz nach 1 Uhr nachts kam der erste der Anrufe auf seinem Mobiltelefon. Eine unterdrückte Nummer, aber Cindi Tuncel ist trotzdem rangegangen. „Wir hatten erst kurz zuvor eine Fraktionssitzung beendet. Ich dachte, da hat noch jemand was vergessen, was er mir mitteilen wollte.“ Doch es sei nur laute türkische Musik zu hören gewesen. „Martialische Fascho-Musik“, erzählt Tuncel. Gesprochen habe niemand. Das Ganze wiederholte sich in der Nacht noch einmal, dann habe er sein Handy abgestellt.

Am nächsten Morgen fand er dann eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Um 1.32 Uhr, als Tuncel nicht mehr selbst ans Telefon ging, traute sich der Anrufer offenbar zu sprechen. In der Nachricht wurde der Abgeordnete unflätig beschimpft, erst kurz auf Deutsch, dann ausgiebig auf Türkisch. Was gesagt wird, ist kaum zu verstehen, denn auch bei diesem Anruf tönt im Hintergrund laute Musik.

Vom deutschen Text sind nur Wortfetzen wie „PKK-Schwein“ zu erkennen. Und die Frage, ob Tuncel die Türken in Bremen terrorisieren wolle. Die türkische Tirade strotze vor vulgären Beschimpfungen gegen ihn und seine Familie, erzählt Tuncel. Als er bei der Polizei Anzeige erstattete, hatte er einen Übersetzer gleich mit dabei. Die Polizei habe die Aufnahme aus seinem Gerät ausgelesen und versuche nun, dem anonymen Anrufer auf die Spur zu kommen, berichtet Tuncel.

Ob das gelingen wird, wisse er nicht. Aber viel zu befürchten habe der Anrufer wohl ohnehin nicht. Denn der sei trotz der wüsten Schimpfkanonade durchaus clever gewesen. „Das waren alles nur Beleidigungen, keine direkten Bedrohungen.“ Die allerdings mit einer solchen Heftigkeit vorgebracht, dass er sich dennoch bedroht fühle.

Bremer sollen wissen, was los ist

Dass er diesmal zur Polizei gegangen ist, ist für den Bürgerschaftsabgeordneten vor allem grundsätzlich von Bedeutung. „Das kann doch nicht sein, dass ich als deutscher Abgeordneter zu so einer Sache Position beziehe und dafür dann von vorne bis hinten übel beleidigt werde.“

Tuncel ist Jeside, stammt selbst aus dem türkischen Teil Kurdistans. Seit fast 33 Jahren lebt er in Bremen. Seine Eltern mussten 1985 aus ihrer Heimat fliehen, weil sie aus religiösen und politischen Gründen verfolgt wurden, erzählt er. Wohl von daher rühre sein Engagement für verfolgte Minderheiten, die keine Stimme haben. „Und jetzt marschiert Erdogan da rein und die ganze Welt schaut zu.“

Darauf und auf die deutschen Waffen, die bei der türkischen Offensive in Nordsyrien zum Einsatz kommen, habe er öffentlich hingewiesen. Und auch deshalb, weil es in Bremen zahlreiche Menschen gebe, die aus der betroffenen Region kommen oder dort Verwandte haben. „Ich möchte einfach, dass die Bremer wissen, was da los ist“, sagt Cindi Tuncel.“