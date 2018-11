Immer wieder fordern Politiker und Vertreter der Gewerkschaft der Polizei mehr Personal für die Bremer Polizei (Archivbild). (Frank Thomas Koch)

Immer wieder sorgt die sogenannte Sollstärke der Bremer Polizei für Diskussionen. Diese liegt bislang bei 2600 Vollzeitstellen, was aber auch nur eine Zielzahl ist - denn tatsächlich sind davon derzeit nur 2480 besetzt. Und viele sind der Meinung, dass angesichts der gewachsenen Herausforderungen an die Polizei selbst 2600 Beamte zu wenig sind. Was meinen Sie?