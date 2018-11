Abtanzen im Aladin - seit Jahrzehnten ist das schon möglich. Nun steht die Disko möglicherweise vor dem Aus. (Jonas Ginter)

Wer in den vergangenen vier Jahrzehnten seine Adoleszenz in Bremen erlebte, kam am Aladin nicht vorbei. Nun steht die Kult-Diskothek, die in Anspielung an die dort praktizierte ambitionierte Beschallung "Dröhn" genannt wird und die auch einen überregionalen Ruf als Konzertarena genießt, möglicherweise vor dem Aus.

Wie das Radio-Bremen-Regionalmagazin "buten un binnen" auf seiner Homepage berichtet, ist die Aladin-Betreiberfirma insolvent. Das Magazin verweist auf eine entsprechende Bestätigung des Insolvenzverwalters.

Bereits geplante Veranstaltungen sollen stattfinden. Wie es mit dem Aladin weitergehe, sei aber noch nicht absehbar.