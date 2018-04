Der "Maskenmann" soll indirekt einen weiteren Mord gestanden haben. (dpa)

Wie die französische Zeitung Presse Océan berichtet, soll Ney einem Mitgefangenen indirekt einen Mord an einem Jungen in Frankreich im Jahr 2004 gestanden haben.

Der zehn Jahre alte Jonathan war in St. Nazaire aus einem Schullandheim verschwunden. Später wurde die Leiche in einem See gefunden.

Der ehemalige Pädagoge Martin Ney hat zwischen 1992 und 2001 drei Jungen in Norddeutschland entführt, missbraucht und getötet. Zahlreiche weitere Kinder hat er missbraucht. Lange führte der Mann ein Doppelleben, ohne dass jemand Verdacht schöpfte. (wk)