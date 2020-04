Hauke Hilz ist zum neuen FDP-Fraktionsvorsitzenden in der Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven gewählt worden. (Marco Butzkus)

Jens Grotelüschen hat den Vorsitz der FDP-Fraktion Bremerhaven abgegeben. Zum neuen Vorsitzenden ab 15. April wurde Hauke Hilz gewählt. Das teilte Grotelüschen am Dienstagabend mit. Er werde als zweiter stellvertretender Fraktionsvorsitzender weiter in der Fraktion mitwirken.

„Die Herausforderungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen, fordern mich in meinen Unternehmen mehr als vor einem Jahr abzusehen war", erläutert Grotelüschen in einer Stellungnahme. "Klar ist, dass die Aufgaben für die Kommunalpolitik sich parallel zu den Finanz- und Wirtschaftsthemen häufen werden." Daher habe er entschieden, den Fraktionsvorsitz abzugeben.

Hauke Hilz hatte bereits im Dezember vergangenen Jahres angekündigt, nach neun Jahren als Landesvorsitzender der Bremer FDP beim am 25. April geplanten Landesparteitag nicht mehr für dieses Amt kandidieren zu wollen, um sich stärker auf seine politische Arbeit in Bremerhaven konzentrieren zu können. Sein Mandat in der Bremischen Bürgerschaft will Hilz aber behalten.