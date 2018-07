Der Bremer Hauptbahnhof und der Vorplatz (Christian Walter)

Das Konzept für mehr Sicherheit am Bremer Hauptbahnhof wird konkreter. Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer kündigte am Mittwoch an, die Videoüberwachung stark auszuweiten. Der Bahnhofsvorplatz soll 365 Tage im Jahr Tag und Nacht überwacht werden. Dafür werden acht Kräfte eingestellt, die in einer neuen Videoleitstelle arbeiten. Mehrere Dutzend Kameras werden dafür angeschafft. Mäurer: "Wenn das City Gate eröffnet, muss unser System stehen." Die Kosten für das Kamerasystem stehen im Haushalt zur Verfügung. Bisher gibt es nur eine Videokamera auf dem Bahnhofsvorplatz, die im vergangenen Jahr laut Polizei Material von 900 Straftaten geliefert hat. Dieses dürfe aber nur ausgewertet werden, wenn es den Verdacht auf eine Straftat gibt, zu der die Kamera Informationen aufgezeichnet haben könnte. Ansonsten wird es nach 48 Stunden überschrieben.

Auch die Bundespolizei soll stärker eingebunden werden. Sie zieht bis Endes des Jahres an die Vorderseite des Bahnhofs und bekommt dort eine ebenerdige Wache. "Der Umzug der Bundespolizei ist ein großer Schritt nach vorne. So wird sie bürgernäher", erklärte Mäurer. Die Kosten für den gesamten Ausbau belaufen sich auf eine Million Euro und stammen aus dem Programm "Sichere und saubere Stadt". Bremens Polizeipräsident Lutz Müller sagte: "Die Kooperation muss deutlich über den Bahnhof hinaus wirken. Wir müssen nach außen auftreten, als wären wir eine Polizei."

Auch der Alkoholkonsum und das Betteln sollen eingeschränkt werden. Der städtische Ordnungsdienst wird zu diesem Zweck ausgebaut. (hee/niw)

+++ Mehr Infos in Kürze +++