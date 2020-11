Eben noch stand der blaue Skoda Fabia im Autohaus von Schmidt+Koch, nun parkt er in der Garage der Gewinnerin des Hauptpreises des großen Gewinnspiels zum 75. Geburtstag des WESER-KURIER. Am Dienstag übergaben Schmidt+Koch-Verkaufsleiter Alexander Pötsch (rechts) und David Koopmann, Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG, das Auto im Wert von über 15 000 Euro an die langjährige Abonnentin, die dem WESER-KURIER seit mehr als 40 Jahren treu ist, aber anonym bleiben möchte. Der zweite Hauptgewinn, die Umgestaltung eines Zimmers von Ikea im Wert von über 7500 Euro, ging nach Achim an Silke Zey. Über einen Strandkorb von Mr. Deko im Wert von mehr als 2000 Euro freut sich Ina Gerstmann aus Bremen. An dem Gewinnspiel, das vom 29. August bis 19. September lief, haben sich knapp 32 000 Leserinnen und Leser beteiligt. Neben den drei Hauptpreisen wurden täglich jeweils drei Tagespreise verlost.