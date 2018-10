Aktionstag gegen Schwarzarbeit: Zollbeamte haben allein in Bremerhaven insgesamt 83 Menschen überprüft. (Boris Roessler/dpa)

An einem Aktionstag gegen Schwarzarbeit haben das Hauptzollamt Bremen und die Behörden in Bremen und Niedersachsen mehrere Baustellen in Bremerhaven kontrolliert. Am vergangenen Dienstag überprüften die Beamten laut Bremer Finanzressort insgesamt 83 Menschen und damit 40 Unternehmen. In einem Fall hielt sich ein Arbeitnehmer illegal in Deutschland auf. In 22 weiteren Fällen ergaben sich der Mitteilung zufolge Anhaltspunkte für Verstöße gegen geltende Bestimmungen wie unter anderem den Verdacht der Schwarzarbeit, den Verdacht der Scheinselbstständigkeit und des Sozialleistungsmissbrauchs. „Wir lassen mit den Kontrollen nicht nach", sagte Senatorin Karoline Linnert (Grüne) zur Aktion. Es gehe auch darum, zugewanderte Menschen vor Ausbeutung zu schützen. In Niedersachsen sind derweil bei Kontrollen gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung binnen vier Tagen 380 mögliche Verstöße festgestellt worden. Laut Wirtschaftsministeriums sind in der vergangenen Woche mehr als 2300 Menschen im ganzen Land überprüft worden.