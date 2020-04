Das neun Millionen Euro teure Haus an der Ecke Wall/Abbentorstraße wird gestaffelt bis zu sieben Geschosse umfassen. Es steht auf einem Grundstück mit wechselvoller jüngerer Geschichte. (WESTPHAL ARCHITEKTEN)

Das Grundstück in exponierter Lage am Wall hat in den vergangenen Jahren einiges an Wandel erlebt – jetzt steht es vor einem weiteren Kapitel. Auf der Ecke zur Abbentorstraße wird ein Gebäude mit 85 Mini-Appartements hochgezogen. Dahinter steckt ein Projekt, das es so bereits in Köln, Wien und zweimal in München gibt. Es heißt „Joyn Serviced-Living“: Wohnen auf engem Raum, möbliert und mit allem Komfort, zu dem zum Beispiel auch ein Einkaufsservice gehört, eine Küche gibt es nämlich auch.

Die Kunden mieten sich für einen Tag, eine Woche oder gleich für ein paar Monate ein, je nachdem, wie lange sie in Bremen zu tun haben. Ein Angebot für Menschen, die noch nicht wissen, ob sie in der Stadt bleiben, weil beim Arbeitgeber erst einmal die Probezeit überstanden werden muss. Oder für solche, die in ihrem Job von vornherein nur temporär beschäftigt werden. Oder für Touristen, auch das ist möglich.

Lange Zeit stand auf der Fläche ein großes Gebäude, das nicht mehr genutzt wurde. Dann erwarb es die städtische Parkhausgesellschaft Brepark, um an der Stelle ihre neue Unternehmenszentrale zu bauen. Vor dem Abriss gab es allerdings für kurze Zeit ein Problem: Das leere Haus wurde von Politaktivisten besetzt, um auf den Wohnungsmangel aufmerksam zu machen. Die jungen Leute zogen aber schnell wieder ab. Nach dem Abriss lief es auch nicht glatt. Die Brepark brauchte das Grundstück plötzlich nicht mehr, weil sie an ihrem angestammten Sitz im Parkhaus am Brill bleiben konnte, nachdem die Pläne für ein City-Center gescheitert waren.

Also wurde nach dem Kauf wieder verkauft, was bei dieser Lage mit Blick in die Wallanlagen nicht sonderlich schwierig gewesen sein dürfte. Beim Aushub für den Neubau, der im kommenden Jahr bezogen werden soll, trat die Archäologie auf den Plan. Wie überall am Wall, birgt der Grund Überbleibsel aus der Stadthistorie. Das Abbentor markierte im mittelalterlichen Bremen einen Zugang aus den Wallanlagen in die Altstadt. Ein Umstand, den die Planer vom beauftragten Büro Westphal Architekten als Grundlage für eine entsprechend kraftvolle Bebauung nahmen. Das neun Millionen Euro teure Haus wird gestaffelt bis zu sieben Geschosse umfassen und sich dabei an den Nachbargebäuden orientieren. Seinen höchsten Punkt erreicht es an der Ecke Wall/Abbentorstraße – der Pfosten, sozusagen, fürs neue Tor zur Altstadt.

Viele Appartments barrierefrei

Das Grundstück hat Hanglage, es fällt ab und führt auf die kleine Straße Schwanengatt. Der Name stand für ein sumpfiges Gewässer, das es dort im Mittelalter gab. Später wird ein öffentlicher Durchgang Wall und Schwanengatt miteinander verbinden – noch eine Passage an dem Boulevard. Für das Erdgeschoss des Neubaus sind im Foyer neben dem Empfangsbereich auch Gemeinschaftsräume für die Bewohner geplant.

Ihre Appartements sind zwischen 22 und 40 Quadratmeter groß. Viele Zimmer, darunter auch barrierefreie, haben Zugang zu den Terrassen. Die Fassade mit ihren strengen Rastern wird Ziegel bekommen, einen hellgrauen Wasserstrichziegel aus dem Ringofen. Um den Eindruck aufzulockern, haben die Planer horizontal ein Band aus dunklerer Sortierung vorgesehen, außerdem gibt es einen deutlich abgesetzten Sockel. Die großformatigen Fenster werden anthrazitfarben sein.

Bremen spielt bei „Joyn Serviced-Living“ in einer Liga nicht nur mit Köln, Wien und München. Hinzukommen sollen die Standorte Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Zürich, Kopenhagen, Madrid und Krakau. Am Wall in Bremen ist es Tradition, den Namen der Straße in die Bezeichnung der Häuser aufzunehmen. Das Gebäude mit den 85 Appartements soll Kontorhaus Am Wall heißen, was freilich zu Verwechslungen führen könnte. Heute schon gibt es nämlich das Wall Carree, das Wall Contor, das Haus am Wall und demnächst auch das Wallkontor, wenn die Lücke, die der Brand bei „Harms am Wall“ gerissen hat, gefüllt ist. So viel Kontor, doch nicht überall sind Büros drin, im Kontorhaus nicht eines.