Ab kommender Woche bieten Haus- und Kinderarztpraxen täglich mindestens eine Stunde für Patienten mit Erkältungs-, Corona-, oder Grippeinfektionen an (wir berichteten). Der Bremer Hausärzteverband kritisiert diesen Plan der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen (KVHB).

„Die Hausärztinnen und Hausärzte haben selbstständig und engagiert die Versorgungen ihrer Patientinnen und Patienten auch in der Pandemie sichergestellt“, sagt Hans-Michael Mühlenfeld als Vorsitzender des Verbandes. Verpflichtende Regelungen habe es dazu nicht bedurft. Laut KVHB soll durch die zeitliche und möglicherweise auch räumliche Trennung eine Krankheitsübertragung auf Patienten ausgeschlossen werden, die die Praxen aus anderen Gründen aufsuchen. Mühlenfeld sieht darin keine Notwendigkeit: Die Bremer Hausärzte hätten gerade in der ersten Pandemiephase die Grundlast der Patientenversorgung getragen. Dabei hätten sie bewiesen, dass sie wüssten, wie sie ihre Patienten versorgen müssen, damit das Ansteckungsrisiko so minimal wie möglich bleibt. „Dass wir jetzt, zumal ohne jede gesetzliche Grundlage, mit so einem Verwaltungswahnsinn konfrontiert werden sollen, ist nicht hinnehmbar.“

Praxisabläufe gut organisiert

Nach Angaben des Verbandsvorsitzenden seien Praxen in der Regel sehr gut auf die anstehende Infektzeit vorbereitet. Praxisabläufe seien so organisiert, dass Versorgung und Infektionsschutz bestmöglich gegeben seien. „Jetzt soll diese ganze Organisation blind über den Haufen geworfen werden. Das produziert doch nur ein unnötiges Versorgungschaos.“ Der Vorsitzende des Bremer Hausärzteverbandes fordert stattdessen ein gemeinsam abgestimmtes Vorgehen. „Die Vorschläge hierzu liegen seit dem Frühjahr den Verantwortlichen vor.“