Kommende Woche starten auch in Bremen die Impfungen in den Hausarztpraxen. (Peter Kneffel / dpa)

Spätestens am Mittwoch kommender Woche sollen die niedergelassenen Ärzte in Bremen die Lieferungen des Biontech-Impfstoffes erhalten. Tatsächlich wollen einzelne Praxen unmittelbar an diesem 7. April loslegen und haben dafür bereits Impftermine an ihre Patienten vergeben.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Bremen fordert die Ärzte in Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde dazu auf, zu Beginn ihrer Impfungen ebenso wie das zentrale Impfzentrum gezielt Patienten nach der vorgeschriebenen Priorität für Impfungen einzuladen. „Die Praxen wissen am besten, wer zuerst eine Impfung erhalten sollte und werden sich zunächst um die Bettlägerigen und die Schwerkranken kümmern,“ heißt es in einer Erklärung der Vorstände der KV Bremen, Bernhard Rochell und Peter Kurt Josenhans.

Beide appellieren an die Patienten, die Telefonleitungen der Praxen nicht mit Anfragen nach Impfterminen zu überlasten, so lange die Impfstoffmengen noch begrenzt sind. In den ersten drei Wochen rechnet die KV mit insgesamt rund 9000 Impfdosen für die niedergelassenen Ärzte in Bremen. Das bedeutet, je nach Größe einer Praxis, 20 bis 60 Impfungen pro Woche und Praxis.

Parallel dazu sollen die Impfungen im zentralen Impfzentrum in den Messehallen in der bisherigen Größenordnung von rund 2500 Terminen pro Tag fortgesetzt werden. Derzeit werden dafür die Einladungen an die Gruppe der über 70-Jährigen verschickt. Auch einzelne Berufsgruppen der Priorisierungsgruppe 2 wie Beschäftigte in Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Kitas, Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen erhalten eine Einladung ins Impfzentrum. Die mobilen Impfteams kümmern sich

derzeit um Personen mit Vorerkrankungen, die in einer Einrichtung leben.

Weitere Betroffene der Priorisierungsgruppe 2 sollen nach und nach durch die niedergelassenen Ärzte angesprochen werden. Dazu zählen Kontaktpersonen von Personen über 70 Jahren mit Pflegegrad oder mit Pflegegrad und einer Vorerkrankung, sowie Menschen, die neu in eine Pflegeeinrichtung einziehen oder von einem Krankenhausaufenthalt dahin zurückkehren, soweit sie bislang nicht durch die mobilen Teams erreicht wurden. Ab Mitte April sollen über die Gynäkologen enge Begleitpersonen von Schwangeren mit Impfungen an der Reihe sein.

Sobald Impfdosen in ausreichender Menge verfügbar sind, soll jeder, der es wünscht, eine Impfung bei seinem Haus- und Facharzt oder in einem Impfzentrum erhalten.