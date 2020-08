Bergung in Bremerhaven lief gefahrlos

Hausbesitzer findet Granate aus dem 2. Weltkrieg in seinem Garten

Vanessa Ranft

Eine englische Panzergranate aus dem 2. Weltkrieg musste am Dienstagabend in Bremerhaven geborgen werden. Ein Hausbesitzer hatte sie bei Abbrucharbeiten eines alten Schuppens in seinem Garten gefunden.