Großeinsatz der Polizei: Einsatzkräfte haben am Montag 19 Objekte durchsucht. (Symbolbild) (Björn Hake)

In Bremen, Niedersachsen und Hessen sind am Montagmorgen insgesamt 19 Objekte durchsucht worden. Das berichtet die Polizei Bremen. Hintergrund der Maßnahmen seien die Randale in einem Lokal an der Schlachte Anfang Oktober sowie der Angriff auf eine Gruppe von Schalke-Fans nach einem Werder-Spiel im November gewesen.

In beiden Fällen laufen bereits Strafverfahren: einerseits wegen gefährlicher Körperverletzung, andererseits wegen schwerem Landfriedensbruch. Für beide Verfahren erwirkte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Bremen Durchsuchungsbeschlüsse, die nun vollstreckt wurden. Dabei stellten rund 200 Einsatzkräfte der Polizei Beweismaterial wie Sturmhauben, Mobiltelefone und Pyrotechnik sicher. Auch einige Tatverdächtige, die nach wochenlanger Ermittlungsarbeit identifiziert wurden, konnten vernommen werden. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen dauern an.