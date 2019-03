In Teilen des Bremer Westens ist es am Montag zu Stromausfällen gekommen. (Federico Gambarini/dpa)

Wie die swb auf Anfrage des WESER-KURIER bestätigte, ist es am Montag in Teilen des Bremer Westens zu Stromausfällen gekommen. Grund dafür waren Arbeiten an der Umspannanlage im Kraftwerk Hafen. Von dort zog sich ein Korridor bis nach Hastedt, in dem Haushalte betroffen waren, so ein Sprecher.

Um kurz nach 116 Uhr teilte die swb mit, dass alle Haushalte wieder versorgt seien. (jfj)